Pulsnitz verschenkt zwei Punkte Zwei Tore haben gefehlt – nun findet sich das Team auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder.

Handball-Verbandsliga Männer.Trotz einer sehr starken Abwehrleistung verliert der HSV sein wichtiges Heimspiel gegen die Radebeuler mit 20:22 und steckt mit 8:30 Punkten als Vorletzter weiterhin mitten im Abstiegskampf fest. Erfolgreichster Werfer bei den Pulsnitzern war John Eppendorfer, der allein die Hälfte aller HSV-Tore erzielte. Schon zur Halbzeitpause führte der Radebeuler HV mit 13:11, weil den Hausherren in den letzten neun Minuten fünf Fehlwürfe unterliefen. In der zweiten Hälfte konnte auch der zwischen die Pfosten beorderte Kevin Hoppe – trotz einer Reihe toller Paraden – die Niederlage nicht verhindern. Der junge Keeper parierte in 30 Minuten immerhin elf Bälle, darunter zwei Strafwürfe und einen freien Wurf. RSV-Trainer Michael Schwenke: „Trotz einer bärenstarken Abwehrleistung haben wir ein wichtiges Abstiegsderby verloren. Wir haben nun noch drei wichtige Spiele und werden versuchen, die Wende herbeizuführen, um die Klasse zu halten.“ Anders ist die Lage beim Tabellenfünften Radeberger SV. Der bezwang am Sonnabend den TBSV Neugersdorf mit 36:31 und zog mit nunmehr 22:16 Punkten in der Tabelle an den Gästen (21:17) vorbei. Im nächsten Punktspiel am 1. April erwarten die Bierstädter dann um 18 Uhr den Tabellenersten HSV Lok Pirna Dresden II (30:8 Pkt.). (en/ck)

