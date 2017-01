Pulsnitz verliert in der Bierstadt Das Derby geht mit 25:22 (12:11) an den Radeberger SV. Doch die drei besten Werfer stellen diesmal die Gäste vom HSV.

© dpa

Handball. Ein überaus farbenfrohes Derby sahen die Zuschauer am Sonnabend in der BSZ-Sporthalle der Bierstadt. Die Gastgeber, die in der Fair-Play-Wertung vor der Partie gegen den HSV 1923 Pulsnitz nur auf Platz neun der zwölf Verbandsliga-Teams standen, waren es allerdings nicht, die den Unmut der Schiedsrichter auf sich zogen. Schon in den ersten Minuten der Partie kassierten die Pulsnitzer drei Gelbe Karten und kurz vor dem Ende des Spiels dann auch noch zweimal rot und einmal blau.

Während Pulsnitz nach der 22:25-Niederlage um Platz zwei in der Fair-Play-Wertung bangen muss, haben die Radeberger mit neun Zeitstrafen hier allerdings auch weitere Punkte gesammelt. Doch es gab schließlich auch noch die beiden Plus-Zähler in der Verbandsliga-Tabelle, in der das RSV-Team immerhin auf Rang fünf zu finden ist (14:12 Pkt.). Den Pulsnitzer Herren steht das Wasser mittlerweile bis zum Hals, denn ihre 8:18 Punkte bedeuten inzwischen den vorletzten Platz.

Es gibt auch spielerische Lichtblicke

In diesem Derby, das verbissen geführt wurde, gab es aber auch einige spielerische Lichtblicke auf beiden Seiten. Die Gastgeber starteten mit Volldampf in die Partie und lebten einige Zeit von ihrer schnellen 3:0-Führung. Die Gäste setzten eine gewohnt starke Abwehr dagegen. Sie kamen nur langsam und auch nur zeitweilig ins Spiel, waren aber beim 12:11-Halbzeitstand für Radeberg immer noch dran. Im Pulsnitzer Angriff lief mehrfach nicht alles so, wie es einstudiert und gewollt war. So kamen letztlich wieder nicht die für Punkte nötigen mehr als 25 Tore zustande.

HSV-Trainer Michael Schwenke meinte nach dem Abpfiff: „Mit stark dezimierter Truppe haben wir recht gut gespielt, aber zeitweise kamen auch wieder unsere Aussetzer. Es gab Phasen, in denen wurde wieder langsam und zu statisch agiert. Und es wurden teilweise auch nicht die richtigen Wurfentscheidungen getroffen. Über unser schnelles Spiel kamen wir mehrmals heran. Leider fielen in den letzten Minuten sämtliche Entscheidungen gegen uns und da war Radeberg weg.“

Noch kurz vor Schluss hatte es 22:22 gestanden. Aber die letzten drei Treffer erzielte dann der RSV, bei dem gleich vier Spieler jeweils vier Tore warfen. Mit Gneuß, Schulze (beide sechs Treffer) und Mager (5) waren hier drei Pulsnitzer besser, aber das reichte eben nicht zum Auswärtssieg. (en)

Radeberg spielte mit: Wierick, Rathmann; Richter (4), Sieberth (2), Gerstenhauer (4/3), Ziegenbalg (1), Münnich (1), Klinkert (2), Freudenberg (1), Fährmann (1), Stein (4), Kempe (1) und Holtz (4).

Pulsnitz spielte mit: Teuber; Liese, Gneuß (6/4), Mager (5), Schäfer (2), Lüttke, Eppendorfer (2), Schöne (1), Liebschner, Schulze (6) und Albrecht.

zur Startseite