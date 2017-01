Pulsnitz sieht Fusion kritisch Großnaundorf und Lichtenberg flirten weiter mit Wachau

Im Pulsnitzer Rathaus sieht man die Fusionsgespräche von Lichtenberg und Großnaundorf mit Skepsis. © Matthias Schumann

Wird 2017 entscheidend für die Fusion weiterer Gemeinden im Landkreis? Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann schätzt das so ein. Er denkt dabei an Wachau, Lichtenberg und Großnaundorf. Im Pulsnitzer Rathaus verfolgt man das Dauerflirten der drei Kommunen derweil aufmerksam und nicht tatenlos. Denn derzeit ist die Stadt über eine Verwaltungs-Gemeinschaft mit Ohorn sowie Steina und eben auch mit Lichtenberg und Großnaundorf verbunden. Die droht auseinander zu brechen. Künzelmann sieht sich durch Äußerungen von Landrat Michael Harig (CDU) bestärkt in seiner Strategie. Der Landrat zeigte sich jetzt in Wachau aufgeschlossen gegenüber Fusionsgedanken von Kommunen. Er ließ zugleich wissen, dass bei solchen Fusionen die Gewohnheiten, die Einwohner im Hinblick auf die Verwaltungen haben und die Möglichkeiten, die moderne Ämter über das Internet bieten, in Einklang gebracht werden müssen.

Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke (parteilos) begleitet die Diskussionen aufmerksam kritisch. Auch für sie sind die Gewohnheiten der Bürger wichtig. Darum will Barbara Lüke die Verwaltungsgemeinschaft zusammenhalten. Sie räumt ein, dass die Gemeinschaft in der Vergangenheit nicht optimal lief. Es gebe viel aufzuarbeiten. Im Vorjahr sei sie auch angetreten, das zu verändern. So tausche sie sich jetzt mit den Bürgermeisterkollegen intensiver aus. Zudem soll das Ordnungsamt ab sofort deutlich präsenter in den Dörfern der Gemeinschaft sein, um schnell auf Fragen und Probleme reagieren zu können, sagt die Rathauschefin. Sie plädiert zudem auf starke Gemeinde- bzw. Ortschaftsräte, damit sich die Besonderheiten der Dörfer entfalten können. Zugleich sollten dort, wo es sich lohnt, die Gemeinsamkeiten gesucht und ausgebaut werden.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Pulsnitz müsse wieder attraktiver fürs Umland werden, so Barbara Lüke. Umso härter trifft der Vorwurf aus Wachau, Großnaundorf und Lichtenberg müssten nach der Dreier-Fusion kein „Anhängsel mehr von Pulsnitz“ sein. Genau das sei nicht ihr politisches Ziel, sondern eine Zusammenarbeit mit Respekt, auf Augenhöhe. Gerade im ländlichen Raum müsse eine Fusion aber auch den Lebensgewohnheiten entsprechen, so Lüke. Ansonsten entstehe ein künstliches Gebilde, das dem nicht entspreche. Dabei spielen Busverbindungen ebenso eine Rolle wie Ärzte, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten: „Wo erledige ich die meisten Dinge?“ so Barbara Lüke, sei die entscheidende Frage. Ebenso wichtig seien Vereins- und Familienbeziehungen. Pulsnitz und die Nachbarn seien eng verzahnt. Die Stadt erfülle eine Zentrumsfunktion. Das zu ignorieren wäre falsch, ginge an der Lebenswirklichkeit vorbei. Für sie, so Barbara Lüke, entstehe der Eindruck, dass die Fusionsgespräche zwischen Wachau, Lichtenberg und Großnaundorf vor allem von möglichen finanziellen Vorteilen geleitet und weniger auf die Bürger orientiert sind. So eine Fusion sei jedoch eine sehr langfristige Sache, nicht nur für ein paar Jahrzehnte. Und wer könne schon so genau sagen, wie sich der Geldfluss und die Firmenstrategie von Großunternehmen wie in Leppersdorf entwickeln? Es sei aus ihrer Sicht außerdem ein trügerischer Irrglaube, dass mit der Dreier-Fusion zum 8 000-Seelen-Dorf, das ganze Thema vom Tisch sei. Es laufe am Ende wohl eher darauf hinaus, dass die Gemeinde über kurz oder lang von Radeberg vereinnahmt werde. Denn der Kosten- und Fusionsdruck werde steigen. Wenn also die Lichtenberger und Großnaundorfer in diesem Jahr über die Zukunft ihrer Gemeinden entscheiden sollen, dann müssen sie sich die Frage stellen: „Wollen wir in Zukunft auch mit Radeberg gehen?“

Inzwischen habe sie auch mit dem Wachauer Bürgermeister über die Zukunft der Region gesprochen, so Barbara Lüke. Für sie wäre eine Fusion mit Wachau ebenfalls eine sinnvolle Option. In Wachau sehe man das allerdings kritisch. Ihr Ziel bleibe es dennoch, ein starkes ländliches Gebiet und Zentrum zwischen Radeberg und Kamenz zu entwickeln.

