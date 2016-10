Pulsnitz mit zu vielen Fehlern Beim ESV Dresden kassieren die Pfefferkuchenstädter eine klare 20:27 (12:14)-Niederlage und besitzen nun die rote Laterne.

Handball-Verbandsliga Männer. Dass es in der Landeshauptstadt nicht leicht würde, da auch die Gastgeber als bisheriger Tabellenletzter mächtig unter Druck standen, war von vornherein klar. Am Ende stand aber eine doch ernüchternde deutliche 20:27-Auswärtspleite der Pulsnitzer an der Anzeigetafel. Die fiel allerdings zu hoch aus. Vor allem in der ersten Hälfte spielten beide Teams auf Augenhöhe, wobei die Gäste einige unnötige Tore hinnehmen mussten. Diese fielen auch noch zu oft über die Außenpositionen, wobei die Gastgeber ihre Vorteile des Trainings in der zu engen Halle nutzten.

Nach dem Wechsel starteten die Pulsnitzer jedoch sehr unkoordiniert, was HSV-Trainer Michael Schwenke bereits nach fünf Minuten zur Auszeit veranlasste. Danach fingen sich seine Männer etwas. Bei der Aufholjagd vom 12:18 bis zum 20:22 zeichneten sich vor allem Markus Scholze und Kevin Albrecht im Zusammenspiel mit Stefan Gneuß als sehr treffsicher aus. Zuvor hatte der HSV allerdings Marco Schulze durch eine Rote Karte verloren, was die Pulsnitzer Abwehr schwächte.

Trainer Schwenke meinte nach dem Abpfiff: „Insgesamt ein zu hoher Sieg für den ESV. Der kam durch Unkonzentriertheiten in der Endphase sowie die insgesamt schlechte Chancenverwertung zustande. Besonders daran müssen wir künftig weiter hart arbeiten.“ Am kommenden Sonnabend um 17 Uhr ist dann der Spitzenreiter Pirna Dresden II zu Gast beim HSV.

Pulsnitz: Kühne, O. Scholze; L. Hommel, C. Hommel, Liebschner (1), Gneuß (7/2), Mager (2), Lüttke (1), Kuban (1), Albrecht (2), Schöne (2), M. Scholze (3), Schulze (1).

