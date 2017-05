Pulsnitz lädt zum Sportabzeichen 100 Teilnehmer haben sich beim Auftakt den Anforderungen gestellt.

Abnahme des Sportabzeichens 2016 in Kamenz. © Archivfoto: Robert Michalk

Breitensport.Die diesjährige Sportabzeichen-Tournee des Kreissportbundes (KSB) Bautzen hat begonnen. KSB-Geschäftsführer Lars Bauer: „Nach dem ersten Platz im Sportabzeichenwettbewerb 2016 des Landessportbund Sachsen setzen wir auch dieses Jahr einen Schwerpunkt auf den höchsten Fitnessorden in Deutschland. Die erfolgreiche Bilanz soll fortgeführt werden, um möglichst vielen Menschen das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens zu ermöglichen.“

Bei bestem Wetter startete die Tournee am Mittwoch und Donnerstag in Kamenz und Sohland. Über 100 Teilnehmer stellten sich den Anforderungen unter anderem im Sprint, Dauerlauf, Weitsprung oder auch beim Kugel- und Medizinballstoßen. Bauer ergänzt: „Bei der Sportabzeichen-Tournee bieten wir allen Altersklassen ab sechs Jahren an, mit Leistungen aus den vier Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit das begehrte Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erkämpfen. Eine weitere Voraussetzung für das Erreichen des jeweiligen Abzeichens ist der Nachweis über die Schwimmfähigkeit.“ Nächster Leichtathletik-Termin ist am Montag ab 16.45 Uhr im Pulsnitzer Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. (pr)

