Pulsnitz bis November dicht Die Bauarbeiten in der Rietschel-Straße dehnen sich aus. Bis zum Pfefferkuchenmarkt soll die Staatsstraße wieder frei sein.

Die Innenstadt von Pulsnitz ist dicht. © Rene Plaul

Nein, das ist noch nicht die gewohnte Sperrung zum Pfefferkuchenmarkt. Die Kraftfahrer können aber schon mal Umleitungen proben. Voraussichtlich bis zum 2. November bleibt die Ortsdurchfahrt gesperrt. Dafür bestimmen jetzt Baumaschinen das Geschehen auf der Robert-Koch-Straße an der Einmündung zur Rietschelstraße. Damit geht das Großprojekt Straßen-, Kanal- und Leitungsbau auf der Rietschelstraße in die letzte Phase. Der vierte Bauabschnitt zwischen Goethe- und Kochstraße steht an. Dafür brauchen die Bauleute mit ihren Maschinen die entsprechende Baufreiheit. Das sei nicht ohne Vollsperrung der Rietschelstraße möglich, so Uwe Nücklich vom Pulsnitzer Bauamt. Außerdem werde in der Kochstraße ein neuer Regenwasserkanal errichtet. In das mündet künftig die Nonne. Das Bächlein kommt unterirdisch aus der Wittgensteiner Straße und fließt durch das Bauwerk in die Rietschelstraße und weiter Richtung Pulsnitz. Es bekommt im Zuge der Bauarbeiten mehr Platz, um Überschwemmungen bei künftigen Unwettern zu vermeiden.

„Bis zum Pfefferkuchenmarkt muss die Kochstraße wieder frei sein“, versichert Uwe Nücklich. Dann ist der Bau aber längst noch nicht beendet. Im Bauamt der Stadt rechnen die Mitarbeiter noch mit Arbeiten bis zum Jahresende. Beim Kanalbau fehlen derzeit noch etwa 15 Meter bis zur Einmündung. Es ist das schmalste Stück der Straße und wird außerdem gepflastert, was den Aufwand erhöht. In dem Bereich soll die Straße künftig als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen und ohne Bordsteinkanten angelegt werden. Damit würde der gesamte Raum für Fußgänger freigegeben wie auf einem Boulevard. Die Parkflächen sollen mit Großpflaster abgesetzt werden.

Bis Anfang Dezember war der Ausbau ursprünglich geplant. Jetzt ist im Rathaus von Ende des Jahres die Rede. Zuletzt hatte es Probleme mit der neuen Trinkwasserleitung gegeben. Die sind nun erledigt. (SZ/ha)

Die überörtliche Umleitung erfolgt über Großröhrsdorf, innerörtlich kann der Bereich über die Bachstraße/Feldstraße/Königsbrücker Straße umfahren werden.

Wegen der Bauarbeiten kommt es auch zu Veränderungen im Busverkehr. Betroffen sind die Linien 304, 309 und 311 des RVD. Die Umleitungsstrecke erfolgt für die Linien 309 und 311 über die Feldstraße-Bachstraße. Die Fahrten 252 und 519 der Linie 304 verkehren direkt vom Bahnhof zum Wettinplatz (bzw. zurück). Die Haltestelle „Wettinplatz“ kann nur von den Linien 304, 306 und 316 bedient werden. Die Linien 309 und 311 bedienen die Haltestellen der Linie 304 auf der Bachstraße.

