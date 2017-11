Pulsnitz bezwingt Obergurig klar Die Zuschauer erlebten eine spannende Begegnung.

© dpa

Handball. Die HSV-Männer hatten in der ersten Hälfte beim letztlich klaren 36:23 (15:13)-Heimsieg mehr Mühe als erwartet. Dabei begann Pulsnitz sehr couragiert und erfolgreich mit großem Tempo. Aber ab dem 9:4 in der elften Minute stockte der Angriffsfluss. Gut, dass in dieser äußerst durchwachsenen Phase die Torhüter – ab der 15. Minute mit dem jungen Kevin Hoppe zwischen den Pfosten – wenigstens einige gute Paraden zeigten. Nach dem Wechsel kam Obergurig sogar bis auf ein Tor heran. Auch in der 43. Minute waren die Gäste beim Stand von 20:19 noch nicht geschlagen. Dann aber kam der Einbruch der Oberguriger. Innerhalb von nur sieben Minuten brachen sie völlig auseinander. Ein Sechs-Tore-Lauf brachte die Pulsnitzer auf die Siegerstraße. Obergurig musste seiner schwach besetzten Bank und dem Tempo Tribut zollen. Am kommenden Sonnabend muss Pulsnitz beim direkt vor dem HSV stehenden tabellenzweiten Schleife antreten. (en)

zur Startseite