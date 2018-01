Pulsnitz auf der Grünen Woche Die Vertreter der Stadt hatten Pfefferkuchen und Pfefferkuchen-Glühwein mit nach Berlin genommen.

Die Pfefferkuchenstadt zu Gast in Berlin. © Wolfgang Wittchen

Pulsnitz. Pulsnitz grüßte Berlin bei der Grünen Woche. Dort betreute am Wochenende auch der Pulsnitzer Stadtrat Uwe Schirrmeister den Stand der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien. So hatte er für die Besucher auch Kostproben seines Pulsnitzer Pfefferkuchen-Frucht-Glühweins sowie Pulsnitzer Pfefferkuchen dabei. Damit machte er Werbung für den Tag der offenen Pfefferküchlereien im April und auch schon für den Pfefferkuchenmarkt im November in Pulsnitz. Die Stadt könne als Tor zur Oberlausitz auch ein guter Ausgangspunkt sein für Ausflüge in die ganze Region Oberlausitz/Niederschlesien mit all ihren Sehenswürdigkeiten, wirbt er für die Region. Sehr ausführlich und einladend stelle das aktuelle Ferienmagazin Oberlausitz die Sehenswürdigkeiten vor. Uwe Schirrmeister: „Da gibt es sogar für Einheimische noch viel zu entdecken. Er hofft nun, dass viele Besucher der Sachsenhalle auf die Oberlausitz neugierig geworden sind und sich nach dem Besuch in Berlin auch auf eine Entdeckungsreise in die schöne Oberlausitz begeben. (szo)

