Pulsen putzt Gemeinsam räumen Anwohner im Park auf. Hinter der Aktion steht ein neuer Verein, der im Ort noch mehr bewegen will.

Anpacken für ein schöneres Dorf: Katrin Nagel und viele andere Pulsener, darunter auch die Feuerwehr, haben mitgemacht beim Herbstputz. © Eric Weser

Katrin Nagel hat ihr Revier gefunden: Die 31-Jährige fegt im Springbrunnen das Laub zusammen, packt es in einen Eimer. Rundherum tun es ihr viele Nachbarn gleich. Reichlich 20 Leute – Männer, Frauen und Kinder – haben sich zum Pulsener Herbstputz eingefunden. Am Sonnabend griffen sie zu Besen, Harke, Schaufel oder Säge, um in der Grünanlage an der Langen Straße aufzuräumen. Aufgerufen hatte der 2015 gegründete Verein Lebendiges Pulsen.

Der will den Ort schöner machen, erzählt Vorstandsmitglied Waltraud Müller. Im Frühjahr gab es die erste Putz-Aktion, damals war unter anderem der Spielplatz dran. „Es gibt einige Baustellen im Ort“, erzählt Waltraud Müller. Durch regelmäßige Putzmaßnahmen im Frühjahr und Herbst sollen die verwilderten Ecken wieder in Ordnung kommen – was auch der Gemeinde und ihrem Bauhof ein wenig Arbeit abnimmt. Dafür würden helfende Hände gesucht, sagt Waltraud Müller. Bisher zähle der Verein reichlich 20 Mitglieder. – Zu denen gehört auch Katrin Nagel, die noch immer im Brunnen aufräumt. Sie habe nicht gezögert beizutreten, erzählt die 31-Jährige, die mit ihrem Mann und den Eltern im Ort lebt. Bis auf eine kurze Zeit sei sie hier nie weggegangen. An Pulsen schätzt die junge Frau das Gemeinschaftsleben und die schöne Natur ringsum. Da es sehr viele Senioren im Ort gebe, die früher alles in Schuss hielten, sei es an den Jüngeren, anzupacken, findet sie.

Waltraud Müller hofft, dass es Katrin Nagel in Zukunft noch viele Pulsener gleichtun und dem Verein Lebendiges Pulsen beitreten. Zumal es die Initiative im Ort nicht beim Ortsputz bewenden lassen will. Es werde schon an weiteren Ideen getüftelt, wie man das Zusammenleben im zweitgrößten Ortsteil der Gemeinde Röderaue stärken kann. Am Sonnabend blieb für Gedankenspiele aber keine Zeit. Die Energie wurde gebraucht zum Laubrechen, Bäumeverschneiden und Blumenzwiebelnstecken. Im Frühjahr sollen es sich die Pulsener in der Grünanlage zwischen bunten Krokussen und Tulpen schließlich wieder gemütlich machen können. Bis dahin werden auch noch zwei neue Sitzbänke aufgestellt und die Wege geschottert. Auch der alte Springbrunnen soll nach einem Dornröschenschlaf von mehr als zehn Jahren wieder in Gang kommen. Sauber geputzt hat Katrin Nagel ihn schon mal gründlich.

