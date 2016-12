Kolumne: Wellers Woche Pulleralarm im Rathaus

© andré wirsig

Der Arbeitstag von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat durchschnittlich zwölf Stunden, hat uns das Rathaus dieser Tage mitgeteilt. Dabei konsumiert er pro Stunde 50 Milliliter Kaffee, kommt im Jahr auf angenommene 1 400 Liter, also Urlaub und so bereits abgezogen. Hm, ist er damit ein Held oder lebt er ungesund?

Manch einer mag jetzt denken: Kein Wunder, dass der OB zwölf Stunden für seine Arbeit benötigt – so viel Kaffee wie der trinkt. Aber das ist zu kurz gedacht. Viel Flüssigkeit bedeutet ja auch, dass er öfter mal muss – und Kaffee regt bekanntlich den Harndrang an. Also ist er quasi nur am Platz, um nachzugießen.

Unterstellt man, dass im OB-Büro wenigstens fair gehandelter Kaffee verwendet wird, macht Hilbert von unserem Steuergeld Kaffeebauern glücklich, die bereits glücklich sind. Sinnlos, zumal er in der Zeit auch mal was für die Dresdner tun könnte, mögen nun Neider sagen. Pegida-Frontmann Lutz Bachmann setzt die Spenden der Anhänger schließlich auch sinnvoll auf Teneriffa ein.

Aber Bachmann ist wenigstens weg. Hilbert dagegen verplempert unser Steuergeld und verursacht auch noch Spülkosten. Man möchte nicht ausrechnen, wie viel Hektoliter teures Abwasser der Mann aus dem von uns bezahlten Kaffee produziert.

Der Gipfel ist aber, dass die Verwaltung uns im selben Atemzug informiert, dass der OB 2016 rund 30 000 Kilometer im Dienstwagen chauffiert wurde. Geht es noch? Warum muss der Mann denn aus Dresden raus? Ist ihm denn nicht bewusst, dass er bereits in der schönsten Stadt lebt?

Da muss man nicht gucken, ob es woanders vielleicht schöner ist. In diesem Sinne: Weitermachen Herr Hilbert und Guten Rutsch!

zur Startseite