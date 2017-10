Püppchen zur Weihnachtsschau Die Sonderausstellung zum Jubiläum der Großröhrsdorfer Brauerei geht zu Ende. Jetzt halten Püppchen Einzug.

Seit 15 Jahren gibt es das Puppenmuseum in Lichtenberg. Einige Exponate sind in Großröhrsdorf zu sehen. © Matthias Schumann

„130 Jahre Böhmisch Brauhaus“ im Großröhrsdorfer Heimatmuseum auf der Schulstraße gehen dem Ende entgegen. Der Advent rückt dafür näher und nach der Sonderausstellung zum Brauereijubiläum die Weihnachtsausstellung. Die hat gewissermaßen auch etwas mit einem Jubiläum zu tun. Wenn auch noch etwas kleiner.

Seit 15 Jahren gibt es das Puppenmuseum von Gudrun Schöne, die Puppenstube Lichtenberg. Dies soll mit einer Ausstellung im Großröhrsdorfer Heimatmuseum ein bisschen gefeiert werden: „Gudrun Schöne stellt die besten, die ältesten und wertvollsten Stücke zur Verfügung“, sagt Museumsleiter Mathias Hennig. Püppchen aus den Puppenstuben der Sammlerin werden unter anderem zu sehen sein und vieles, was zur raffinierten Ausstattung so einer Wohnung en miniature gehört. Und für die Sammlerin werde es zum Jubiläum einen Blumenstrauß geben, versichert Mathias Hennig. Den hat sie sich schon wegen ihres Mottos verdient: „Sammeln ist nicht nur Sammeln aus Leidenschaft, vieles soll der Nachwelt erhalten bleiben.“ Dafür setzt sie sich ein. Das Konzept für die Ausstellung steht. Sobald die Vitrinen frei sind, beginnt die Vorbereitung der nächsten Schau. Die wird zum Weihnachtsmarkt in Großröhrsdorf eröffnet.

Aber am kommenden Wochenende steht in einer Sonderöffnung im Heimatmuseum auf der Schulstraße aber noch einmal das Bier und damit die Schau zum Jubiläum von Böhmisch Brauhaus im Mittelpunkt. Die haben inzwischen an die 600 Besucher gesehen.

Am Sonntag, dem 29. Oktober, gibt es letztmalig die Möglichkeit, sich in der Schau über die Geschichte der Großröhrsdorfer Brauerei zu informieren. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können die Exponate, vom Bierdeckel über Etiketten, Schilder, Gläser bis zu Krügen und Flaschen noch einmal besichtigt werden. (SZ/ha)

