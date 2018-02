Pünktliche Starts am Dresdner Airport Im Vergleich zu den anderen deutschen Flughäfen heben die Passagiere in Klotzsche mit relativ wenigen Verspätungen ab. Das zeigt eine Studie.

Passagiere können sich im Großen und Ganzen auf den Dresdner Flugplan verlassen. Im Vergleich zu anderen Flughäfen starten die Maschinen hier einigermaßen pünktlich, berichtet das Fluggastrechte-Portal „Airhelp“. Knapp 18 Prozent der fast 8 500 Flüge haben demnach im vergangenen Jahr mindestens 15 Minuten zu spät abgehoben. Gut ein Prozent fiel ganz aus.

In Sachen Pünktlichkeit landet Dresden damit auf Platz 5 im Vergleich der 13 größten deutschen Airports. Besser stehen nur Leipzig, Stuttgart, Bremen und Hannover da. Unpünktlichkeitssieger ist dagegen Berlin-Tegel. Fast jeder dritte Flug startete dort im vergangenen Jahr zu spät. Ein Grund dürften die Probleme der inzwischen stillgelegten Air Berlin sein, die mehrere Wochen Probleme mit ihrem neuen Abfertiger hatte. Auch Unwetter dürften eine Rolle gespielt haben, sagt Dirk Busse von Airhelp. Einige der Dresdner Verspätungen sind auf bereits verspätete Abflüge von den großen Drehkreuzen wie München zurückzuführen.

Gemessen an den Starts von Passagierfliegern war 2017 in Dresden (8 469) und Leipzig (8 261) am wenigsten los. Zum Vergleich: Frankfurt zählte 2017 insgesamt 211 028 Starts. Selbst ähnlich große Städte wie Dresden hatten mehr Verkehr. In Stuttgart hoben zum Beispiel 40 741 Maschinen ab, in Nürnberg waren es 17 630 und in Hannover 20 508. In diesem Jahr könnte es aber auch für Dresden stärker nach oben gehen. So wird am 26. April die Verbindung zwischen Dresden und St. Petersburg aufgenommen. Zweimal wöchentlich wird Germania beide Städte verbinden.

