Pücklers Park erstrahlt in der Winternacht Zum Winterlichtfest werden am Sonnabend wieder Hunderte Besucher in Bad Muskau erwartet.

Bunte Lampions, angestrahlte Gebäude: Der Muskauer Park verwandelt sich am Samstag in ein winterliches Lichtermeer – hier die Szenerie einer vergangenen Veranstaltung. © Rehle

Eintausend Lampions sind bestellt, aber mehr als doppelt so viele Besucher erwartet die Stiftung „Fürst-Pückler-Park“ Bad Muskau am Samstag zum 6. Winterlichtfest im Muskauer Park. „Das muss man gesehen haben, wenn sich Lampionumzüge an verschiedenen Stellen durch den winterlichen Park bewegen“, sagte Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder gestern im Neuen Schloss bei der Vorstellung des Programms (siehe Kasten).

Licht, Feuer, Musik und Show werden sich am Samstag abwechseln und die Besucher, wie schon in den vergangenen Jahren, in ihren Bann ziehen. Auf fünf Routen, eine startet auf polnischer Park-Seite, ziehen die Gäste mit ihren Lampions rund eine Stunde durch den Park, bevor sich am Ende alle auf der Schlosswiese treffen. Unterwegs wird es für die Teilnehmer feurige und leuchtende Überraschungen geben ...

Das Besondere der Veranstaltung: Das Winterlichtfest, in Bad Muskau initiiert, findet inzwischen zeitgleich auch in Parks in Warschau, bei St. Petersburg, im französischen Lunéville, in Peking und in Hillerod (Dänemark) statt. „Schön, dass man aus dem ländlichen Raum heraus einen Impuls setzen kann“, sagte Stiftungs-Geschäftsführer Cord Panning erfreut. Perspektivisch werden sich weitere Parks der „Garden of Lights“-Gruppe anschließen – das Mustergut Monticello im US-Bundesstaat Virginia, eine vom dritten Präsidenten Thomas Jefferson geplante Anlage, sowie ein Park in England, „einer der Leuchttürme der englischen Landschaftsgärten“, so Cord Panning. Im Frühjahr soll bei einem Treffen in Warschau Genaueres besprochen werden.

Die internationalen Winterlichtfest-Veranstalter präsentieren sich am Samstag auf hinterleuchteten Aufstellern, genauso wie die Partneranlagen des Europäischen Parkverbunds Lausitz – Bad Muskau und Branitz, Brody (Polen) und Forst. Fünf weitere Partner, darunter der Rhododendronpark Kromlau, kommen bei einer gesonderten Veranstaltung mit Vertretern der genannten Orte am Samstagnachmittag dazu. Auch deshalb rechnen die Veranstalter mit noch mehr Besuchern als im letzten Jahr. Bad Muskau, die polnische Nachbarstadt Leknica und Vereine aus beiden Städten stellen das Winterlichtfest „in bewährter und verlässlicher Weise“, so Cord Panning, gemeinsam auf die Beine.

