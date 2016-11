Pücklers hölzernes Erbe in Künstlerhand Thomas Schwarz macht aus Bäumen, die noch vom Fürsten gepflanzt wurden, Kunst und lädt am Sonntag mit Jörg Tausch und Frank Stein in sein Schleifer Atelier.

Künstler drin, Kunstwerk draußen: der Bildhauer Thomas Schwarz-vor seiner Skulptur „Weltensäule“. © Joachim Rehle

Holz muss man anfassen und erleben, sagt Thomas Schwarz und fährt mit seiner Hand leicht, aber bestimmt über eine Skulptur aus hellem Holz. „Pückler-Kastanie“ hat sie der Schleifer Holzkünstler genannt. Vermutlich ist sie von Hermann Fürst von Pückler-Muskau 1829 südlich des Jagdschlosses Mühlrose gepflanzt worden. Den Park gibt es nicht mehr. Er liegt im Vorfeld des Tagebaus Nochten und wird über kurz oder lang ebenso in die Geschichte eingegangen sein wie der Fürst.

Nur weil es den Park bald nicht mehr gibt, konnte Thomas Schwarz das gute Stück erwerben. Er hat sich intensiv mit der Person des Fürsten beschäftigt. In dessen Hauptwerk, den „Briefen eines Verstorbenen“, berichtet Pückler, wie er auf Windsor-Castle dinierte und dabei den Blick auf die Kastanienallee draußen im Schlosspark genoss. „Vielleicht hat Pückler die Kastanie unmittelbar nach der Rückkehr von seiner England-Reise gepflanzt“, vermutet Schwarz. Rund zweihundert Jahre hat sie damit auf dem Buckel. Andere Hölzer, die Schwarz verwendet, sind noch älter.

Viele seiner Skulpturen funktionieren auf ähnliche Art und Weise. Fast allen sind die Spuren der Bearbeitung anzusehen. Die Kettensäge, der Beitel, das Sandpapier. Egal, mit welchem Werkzeug der Bildhauer arbeitet, fast immer bleiben Eigenheiten des Wuchses in der fertigen Skulptur sichtbar. Der Betrachter findet genügend Ansätze für Interpretationen oder einfach zum Schauen.

Eine weitere Ebene tut sich auf , wenn Thomas Schwarz die Geschichten zu den Hölzern oder den Skulpturen erzählt. „Die schwarzen Skulpturen dort sind aus Moor-eichen gefertigt“, sagt er auch schon und deutet auf mehrere tiefschwarze Werke mit rauer, eigentümlich schimmernder Oberfläche. Der Glanz, erklärt er, kommt von der Behandlung mit Öl, die Farbe von der oft jahrtausendelangen Lagerung im feuchten Boden. Als beim Hochwasser 2010 ein Teil des Neißeufers vor der englischen Brücke im Muskauer Pückler-Park weggespült wurde, kamen einige Mooreichenstämme zum Vorschein.

„Weltensäule“ vor dem Haus

Alter? Unbekannt. Nur der Preis ist sicher. Schwarz‘ Werke sind ab 150 Euro zu haben. Die Preisskala ist nach oben offen. Das meiste verkauft er in die Region. Skulpturen von ihm stehen aber auch in der Schweiz, in Holland oder Skandinavien. Eines seiner neuesten Werke ist ein acht Meter hoher Stamm, den er teilweise mit Farbpigmenten versehen hat. „Weltensäule“ nennt er das Stück in Anlehnung an die germanische Sagenwelt. Sie steht im Skulpturengarten vor seinem Atelier, das einmal ein russisches Kulturhaus war.

Dorthin lädt Thomas Schwarz an diesem Wochenende im Rahmen eines Tags des offenen Ateliers. Schon seit aus der Ruine des Kulturhauses ein Atelier und auch sein Wohnhaus wurde, öffnet Schwarz seine Türen einmal im Jahr für alle. 2016 bereits zum fünften Mal. Immer sind Gastkünstler mit von der Partie. Dieses Mal sind der Maler Jörg Tausch und der Graffiti-Künstler und Grafiker Frank Stein zu Gast. Beide stammen wie Schwarz aus Schleife. Sie zeigen eine Auswahl ihrer Werke auf Papier und Leinwand. Wer will, kann sich von Frank Stein porträtieren lassen.

Tag des offenen Ateliers, 13. November, 10 - 16 Uhr, Spremberger Str. 45, Schleife. Das Atelier liegt etwas

außerhalb des Ortes an der Straße nach Graustein.

