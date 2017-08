Pücklers Achsen werden wieder sichtbar Die polnische Parkverwaltung hat einige Projekte angeschoben und nimmt nun verstärkt die Landschaft in den Fokus.

Die binationalen Parkverwaltungen in Leknica und Bad Muskau richten ihre Aufmerksamkeit bei der Gartendenkmalpflege im Fürst-Pückler-Park/Park Muzakowski künftig stärker auf die umgebende Landschaft und die dort befindlichen Strukturen. So sollen auf polnischer Seite die Sichtachsen nach Osten wieder erlebbar gemacht werden. Als nächstes ist der sogenannte Vogelherd an der Reihe. Um die ursprüngliche monumentale Parkräumlichkeit wiederherzustellen, werden im Winter Bäume gefällt und Wildwuchs beseitigt.

„Wir arbeiten uns langsam aus dem Neißetal heraus“, so der deutsche Parkdirektor Cord Panning kürzlich im Namen seiner polnischen Kollegin Dr. Renata Stachanczyk vom Nationalen Institut für Denkmalpflege Warschau. Auch Pannings aktueller Fokus liegt auf Strukturen, die nicht im Kernbereich des Parks um das bereits sanierte Neue Schloss liegen. Derzeit laufen viele Arbeiten im Badepark. Darüber hinaus sind die Brauerei, das Dominium und der Geopark im Blick. (SZ/sdt)

