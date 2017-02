Pücklerpark empfängt Politprominenz Im April treffen sich die Ost-Regierungschefs in Bad Muskau. Und es gibt weitere hochkarätige Tagungen im Neuen Schloss.

Vor einem Jahr traf man sich bei Anklam – hier begrüßte sogar Angela Merkel die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder. Dieses Jahr wird das „Familienfoto“ vor dem PücklerSchloss in Bad Muskau entstehen. © picture alliance / dpa

In diesem Jahr richtet Sachsen die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz aus. Bei der Suche nach einem geeigneten Tagungsort ist Ministerpräsident Stanislaw Tillich jetzt in Bad Muskau fündig geworden. Die Empfehlung sei wohl vom CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer gekommen, sagt Cord Panning, Parkdirektor und Geschäftsführer der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“. In Bad Muskau hofft man nun, von der medialen Aufmerksamkeit, die derartige Termine auf sich ziehen, profitieren zu können. Zumal es nicht die einzige große Tagung in diesem Jahr ist.

Im Mai trifft sich der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, nämlich ebenfalls in Bad Muskau. Dieser ermittelt die Steuereinnahmen, die auf den Bund, die Länder, die Gemeinden und die EU entfallen. Deshalb wird auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in diesem Jahr auf Bad Muskau schauen. Das Ergebnis der Tagung werde dann nach Berlin übermittelt und vom Finanzminister vorgestellt, erklärt Cord Panning. Der Parkchef hofft auch in diesem Zusammenhang, dass es Bad Muskau und das Schloss in die Nachrichten schaffen.

Es bringe nichts, einmalig punktuell für etwas zu werben, sagt Cord Panning. Erst aus der Wiederholung entstehe der Effekt. Nach der Aufmerksamkeit durch die Pückler-Ausstellung im vergangenen Jahr in der Bundeskunsthalle in Bonn, der diesjährigen Ausstellung in Potsdam könnten auch derartige Tagungen und die Berichterstattung darüber den Muskauer Park bekannter machen. Nicht zuletzt, weil auch die Tagungsgäste ihre Eindrücke von Bad Muskau weitertragen und das Schloss vielleicht noch einmal privat besuchen.

Das gilt vielleicht auch für die Vorstände der sächsischen Finanzämter, die in diesem Jahr ebenfalls in Bad Muskau tagen. „Pückler würde im Dreieck springen“, sagt Cord Panning mit Blick auf die beiden Tagungen und die damalige Finanzsituation des Fürsten. Über eine andere Tagung, die in diesem Jahr in Bad Muskau stattfindet, würde er sich da wohl mehr freuen. So trifft sich auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen im Neuen Schloss.

Neben den Tagungen zieht im April auch das Muskauer Schlossgespräch Politprominenz an. Dann ist nämlich Gregor Gysi in der Pücklerstadt zu Gast.

zur Startseite