Pückler ist so beliebt wie nie Bad Muskau hat 2016 einen Besucherrekord verzeichnet. In den nächsten Jahren wird weiter in den Tourismus investiert.

Zugegeben: Zum Fotografieren von Krokussen, wie hier im Jahr 2015, ist es noch etwas zu früh. Trotzdem bietet der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau bereits jetzt zahllose Motive oder lädt zum Spazieren ein. Das lockt auch immer mehr Touristen an. © andré schulze

Mehr Besucher, mehr Übernachtungen, höhere Einnahmen durch Parkgebühren und durch die Kurtaxe. Die Tourismusbilanz des vergangenen Jahres für Bad Muskau kann sich durchaus sehen lassen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats hat der Geschäftsführer der städtischen Tochtergesellschaft Bad Muskau Touristik, Dirk Eidtner, die Zahlen vorgestellt. Diese haben sich bis auf einen Punkt allesamt positiv entwickelt. Die Ausnahme ist das wirtschaftliche Ergebnis der Bad Muskau Touristik. Der Fehlbetrag hat sich 2016 nämlich nahezu verdoppelt – von knapp 39 000 Euro im Jahr 2015 auf fast 76 500 Euro.

„Für Bad Muskau war 2016 ein touristisches Rekordjahr“, sagt Dirk Eidtner. So habe man die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um 21,3 Prozent auf 44 116 steigern können. Und hierbei werden nur Anbieter mit mehr als zehn Betten berücksichtigt. Anhand der Kurtaxe habe man berechnet, dass für Ferienwohnungen und Anbieter mit weniger Zimmern noch einmal rund 4 000 Übernachtungen hinzukommen.

Die Zahl der Ankünfte in Bad Muskau habe sich 2016 um 15,8 Prozent auf 21 052 erhöht und die Verweildauer der Gäste sei auf durchschnittlich 2,1 Tage gestiegen. Letzteres sei aber immer noch ein Problem, da es das Zimmervermieten nicht so wirtschaftlich mache. Das gestiegene Interesse an Bad Muskau und dem Pückler-Park hat sich auch in der Tourismusinformation bemerkbar gemacht. Rund 41 500 Besucher haben dort nach Informationen gefragt oder Souvenirs gekauft.

Der 17. August werde den Mitarbeiterinnen dabei besonders im Gedächtnis bleiben, meint Dirk Eidtner. An diesem Mittwoch haben sie nämlich 436 Gäste gezählt. Warum sich gerade an diesem Tag so viele Besucher informiert haben, können sich die Mitarbeiter nicht erklären. Zuvor hatte man nur im Juni einmal die 400er-Marke geknackt.

Die hohen Besucherzahlen haben auch dazu beigetragen, dass die Bad Muskau Touristik ihre Umsatzerlöse um fast ein Viertel auf 112 448 Euro steigern konnte. Dennoch steht am Ende des Geschäftsjahres ein großes Minus. Das hat verschiedene Gründe, wie Dirk Eidtner erklärt. So musste die Gesellschaft die Mooraufbereitung von der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz (ENO) übernehmen. Ein Verlustgeschäft, das die Bad Muskau Touristik jährlich 10 000 bis 25 000 Euro kostet.

Für die Wiederholungsprüfung des Prädikats „Ort mit Moorkurbetrieb“ habe man außerdem Unterlagen erarbeiten und Fremdleistungen in Anspruch nehmen müssen. Und für das gemeinsame EU-Projekt mit der tschechischen Stadt Doksy sind Vorleistungen erbracht worden, die ebenfalls Geld kosten.

Der letzte Punkt zahlt sich für Bad Muskau in den kommenden Jahren jedoch aus. Denn dank des Projekts zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien kann die finanziell klamme Stadt in die touristische Infrastruktur investieren. So fließen knapp 400 000 Euro in den Umzug der Touri-Info in das Torwächterhaus am Kirchplatz. Die Immobilie ist von der Bad Muskau Touristik gekauft worden und soll nun umgebaut werden.

Neben der Touri-Info, die dann barrierefrei zu erreichen ist, entsteht eine öffentliche und ebenfalls barrierefreie Toilette sowie ein kleiner Ausstellungsraum. Ob das ehrgeizige Ziel einer Eröffnung zum 1. Advent gehalten werden kann, ist allerdings fraglich. Denn noch fehlt die Baugenehmigung. Mithilfe der Fördergelder können auch die sieben Jahre alten Stadtplantafeln überarbeitet und drei neue Informationsterminals angeschafft werden. Wichtig sei auch die Studie zur Entwicklung neuer Angebote, erklärt Dirk Eidtner.

Dabei geht es vor allem um die in Bad Muskau vorhandenen Heilmittel Moor und Sole. Das könnte zum Beispiel ein Gradierwerk sein, mit dem Salz gewonnen beziehungsweise der Salzgehalt in der Sole erhöht werden könnte.

Bad Muskau hat 2016 auch davon profitiert, dass Urlaub in Deutschland im Trend liegt. Nach Angaben des Deutschen Tourismusverbands wurden so viele Übernachtungen gezählt wie noch nie. Der Verband geht davon aus, dass der Trend 2017 anhält. Das hört man in Bad Muskau sicher gern.

