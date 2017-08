Pückler-Brauerei öffnet Besuchern Der imposante Backsteinbau in Bad Muskau nimmt am Tag des offenen Denkmals am 10. September teil.

Wer einma in die Brauerei in Bad Muskau schauen will, kann das am 10. September tun. © André Schulze

Weißwasser. Der seit Jahren leerstehende Brauereikomplex in Bad Muskau ist am 10. September für Besucher geöffnet. Zum Tag des offenen Denkmals gibt es, zwischen 11 und 17 Uhr, die einmalige Gelegenheit, den Industriebau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zu besichtigen. Darüber informierte Anett Böttger, Projektmitarbeiterin der Stiftung Fürst-Pückler-Park. Der Freistaat Sachsen hatte das Backsteingebäude Anfang 2017 erworben. Im Erdgeschoss des Denkmals ist erstmals die Fotoausstellung „Bad Muskau in den 1980er Jahren“ zu sehen. Die meisten der rund 50 gezeigten Schwarz-Weiß-Aufnahmen stammen von Bernd Quint. Seine Familie stellte die Werke aus dem Nachlass des Muskauer Fotografen zur Verfügung. Zudem werden Fotos des langjährigen Muskauer Parkleiters Ekkehard Brucksch präsentiert. Am 12. Oktober öffnet die Sonderschau dann im Neuen Schloss.

Die Gruppe „The Shy Boys“ aus Dresden werde das Programm zum Denkmalstag musikalisch umrahmen, kündigt Frau Böttger an. Die Turmvilla Bad Muskau sorgt für die gastronomische Versorgung.

Die Brauerei ließ Hermann Fürst von Pückler-Muskau in den Jahren 1844/45 erbauen. Sie gilt als herausragendes Werk von Ludwig Persius, einem Schüler des preußischen Oberbaumeisters Karl Friedrich Schinkel. Das Ensemble aus Brauerei und Gasthof, dem „Niederländischen Hof“, fungierte ursprünglich als wirkungsvolles Entree in den Pückler-Park. Dieser gehört seit 2004 zum Unesco-Welterbe.

„Der Brauereikomplex steht in Sichtweite des Neuen Schlosses und damit an einer extrem sensiblen Stelle des Gesamtgefüges“, sagt der Geschäftsführer der Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, Cord Panning. „Daher liegt es nahe, das derzeit verwaiste Bauensemble konsequent in die künftigen Planungen des Freistaates und der Stiftung einzubeziehen. Mit dem Engagement in der Brauerei schließen wir dauerhaft und nachhaltig eine wichtige Lücke im Umgebungsschutz, der für den Welterbestatus elementar ist.“ Gleichzeitig bringe sich die Stiftung erstmals aktiv in die Entwicklung der Altstadt Bad Muskaus ein. (SZ)

Führungen finden 11.30, 12.30, 14 und 15 Uhr statt. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt, ebenso wie für die viertelstündigen Rundgänge durch die Eiskeller. Kostenlose Eintrittskarten werden am Tag selbst auf dem Brauereigelände an der Berliner Straße ausgegeben.

