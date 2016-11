„Puccinis Tod hat Spuren hinterlassen“ Vor genau einem Jahr starb der Yorkshireterrier, nachdem er von einem Labrador gebissen wurde. Der Fall beschäftigt die Behörden noch immer.

Der Yorkshireterrier Puccini starb am 15. November 2015. Nachdem er von einem Labrador aus der Nachbarschaft gebissen wurde, überstand er zwar zunächst die Not-Operation, erlag dann aber einer Infektion der Wunde. © privat

Sie haben den Tag bis zuletzt verdrängt: Heute vor genau einem Jahr starb der Yorkshireterrier Puccini. Vor den Augen der hochschwangeren Besitzerin und ihrem dreijährigen Sohn wird der kleine Hund im November 2015 während eines Spaziergangs von einem Labrador gebissen. Am rechten Vorderbein klafft eine große Fleischwunde, die Kniescheibe am rechten Hinterbein ist verschoben. Die Not-Operation in einer Dresdner Tierklinik wenige Stunden später übersteht Puccini zwar, doch vier Tage später stirbt er an einer Infektion der Wunde. „Sein Tod hat Spuren hinterlassen“, sagt Swen Haase heute.

Denn die Familie trauert seitdem nicht nur um einen Hund, der seit zehn Jahren ein Familienmitglied war. Auch die Umstände seines Todes lasten schwer. Noch immer kämpfen die Haases darum, dass die Behörden den Vorfall ernst nehmen und Konsequenzen gezogen werden. Denn ihrer Meinung nach ist bisher zu wenig passiert.

Frage nach Gefahr bleibt

Nach dem Beißvorfall hat die Familie einerseits Anzeige bei der Polizei erstattet, die daraufhin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit diesen Hundebissen ermittelte. Doch die Staatsanwaltschaft Dresden stellt das Verfahren vor wenigen Tagen mangels öffentlichem Interesse ein. Die Staatsanwaltschaft beruft sich dabei auf ein Gutachten vom März 2016, das dem Labrador bescheinigt, gegen Menschen und Tiere im Sinne des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden nicht aggressiv zu sein. Zudem sei „der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus nicht gestört“. „Die Sache muss damit aber kein Ende haben“, sagt Staatsanwalt Claus Bogner gegenüber der SZ. Denn den Haases stehe der Privatklageweg ja trotzdem offen.

Parallel dazu hat sich jedoch auch der Landkreis Meißen mit den Vorfällen in Bobersen beschäftigt. Und der wiederum stuft den Labrador laut Bescheid vom April 2016 als gefährlich im Sinne des Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden ein und verordnet Maulkorb- und Leinenzwang. Ob die Staatsanwaltschaft und das Kreisordnungsamt allerdings zwei Gutachten mit ganz unterschiedlichem Ergebnis verwendeten oder das gleiche Gutachten unterschiedlich interpretiert haben, das ließ sich bis gestern nicht aufklären.

Unter Auflagen darf die bissige Hündin indes allerdings weiterhin in Bobersen gehalten werden, heißt es aus dem Kreisordnungsamt. Weil die Besitzer jedoch in Widerspruch zu dem Bescheid gehen, liegt die Entscheidung nun allerdings bereits seit Juli auf dem nächsten Schreibtisch – nämlich bei der Landesdirektion Sachsen. Und von dort heißt es: „Über den Widerspruch wurde noch nicht entschieden. Auch über den Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung kann ich leider noch keine Aussage treffen“, so der stellvertretende Pressesprecher Ingolf Ulrich.

Für Familie Haase ist das Agieren von Staatsanwaltschaft und Landesdirektion völlig unverständlich. „Was heißt denn öffentliches Interesse? Der Labrador hat schon dreimal zugebissen. Reicht das nicht“, argumentiert Swen Haase. Denn der Hund, der nur eine Querstraße von den Haases entfernt lebt, hatte Puccini schon 2014 gebissen. Damals kommt der Terrier mit einer Fleischwunde sowie durchgebissenen Schien- und Wadenbeinknochen am linken Hinterbein nach Dresden – übersteht die Operation aber gut. Im Juni 2015 beißt der Labrador erneut zu. Dieses Mal trifft es einen Mischlingshund aus der Nachbarschaft, und auch die Besitzerin bekommt bei der Rangelei einen Kratzer ab.

Einfach auf sich beruhen lassen will die Familie die Vorfälle deshalb nicht – auch wenn sie seitdem den Labrador kaum mehr zu Gesicht bekommen haben und obwohl sie seitdem geschnitten werden.

„Es gibt einige Leute im Dorf, die uns plötzlich nicht mehr kennen“, sagt der zweifache Vater. Gegen die Berichterstattung in der Sächsischen Zeitung wurden sogar Unterschriften gesammelt. „Der Labrador hat doch keinen Menschen getötet. Es gibt ja nun wirklich zurzeit ganz andere Probleme“, heißt es in dem Schreiben mit mehr als 20 Unterschriften. Für Familie Haase ist der Tod von Puccini allerdings noch immer gegenwärtig. „Ich selbst habe das noch nicht verarbeitet. Ich mache mir immer noch Vorwürfe, warum ich gerade Einkaufen und nicht bei meiner Familie war“, sagt Swen Haase. Er glaubt, dass der Vorfall ihn und seine Familie sehr verändert hat. Einen Ersatz für Puccini gibt es bis heute nicht.

zur Startseite