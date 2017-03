Publikumsliebling ist gewählt Ein Verein des Jahres ist der beliebteste. Doch welcher das ist, wird wie erst im April verraten.

Neben den von der Jury bestimmten Preisträgern gibt es auch einen Publikumsfavoriten. © Archiv: Robert Michael

Neun Vereine waren nominiert, nur einer konnte es aber werden: Bei der Aktion „Verein des Jahres 2016“ steht nun der Publikumsliebling fest. Gut 2 000 Stimmen wurden im Februar abgegeben, nachdem die Ostsächsische Sparkasse Dresden zum Voting im Internet aufgerufen hatte. Es ging um ganze 1 500 Euro – doch in Wirklichkeit bekommt der gewählte Verein noch mehr Geld.

Denn bereits vor der öffentlichen Abstimmung hatte eine Jury aus Vertretern von Sparkasse und SZ aus 199 Kandidaten neun Vereine des Jahres 2016 gekürt. Diese Vereine stehen als Gewinner fest: der Basketball-Club Dresden, die Pirnaer Arrows und der SV Steina 1885; der Verein Denkmalfort aus Dresden, der Schlossverein Struppen und der Verein Schauanlage und Museum der Granitindustrie aus Haselbachtal sowie der Verein Spielprojekt („Eselsnest Dresden“), die Kuppelhalle Tharandt und die Initiative Kinder von Tschernobyl aus Kamenz. Damit es bis zur Preisverleihung am 6. April spannend bleibt, werden weder die Platzierungen noch der Publikumsliebling verraten. Kein Geheimnis ist indes der Ort der Festveranstaltung: Sie wird im „Lebendigen Haus“ am Zwinger in Dresden stattfinden. (SZ)

zur Startseite