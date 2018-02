Publikumsliebling gesucht

Dresden / Kamenz. Wer Verein des Jahres 2017 wird, steht seit einigen Wochen fest. Eine Jury aus der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der Sächsischen Zeitung hat zwölf Bewerber aus Dresden, dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Stadt Hoyerswerda und aus der Region Radeberg/Kamenz für die Auszeichnung gewählt. Sie erhalten Preisgelder zwischen 1 000 und 3 000 Euro. Ab Montag, 19. Februar, haben Freunde und Unterstützer der Ehrenamtlichen die Chance, die Prämie ihres Lieblingsvereins noch mal zu steigern. Die Sparkasse startet unter www.vereindesjahres.de ein Publikumsvoting im Internet. Wer die Gunst des Publikums gewinnt, bekommt zusätzlich 2 000 Euro. Bis 4. März, also zwei Wochen lang, kann online abgestimmt werden.

Am Start sind: in der Kategorie Kultur der Förderverein Geologie im Tharandter Wald, der Verein Serkowitzer Volksoper aus Dresden und der Verein Naturbad Buschmühle aus dem Großröhrsdorfer Ortsteil Hauswalde. Die Hauswalder Naturbadfreunde sind noch ein recht junger Verein, der sich im Vorjahr zusammenfand, um das ehemals kommunale Bad der Gemeinde Bretnig-Hauswalde zu retten. Mit viel Enthusiasmus gelang das.

In der Kategorie Soziales sind die Pirnaer Aktion Zivilcourage, die Interessengemeinschaft Kinderferien Hoyerswerda und der Verein Mission Lifeline aus Dresden mit dabei. Beim Sport freuen sich der Cheerleaderverein Dresden, der Fußballverband Westlausitz und die Königsteiner Volleyballgemeinschaft auf viele Klicks. In der Kategorie „99 Funken“ (das ist die Crowdfunding-Plattform der Sparkasse) stehen die Lebenshilfe Dresden, der Förderverein mittelalterlicher Bergbau Dippoldiswalde und der Radeberger Sportverein auf dem digitalen Stimmzettel.

Nach mehreren Jahren in Dresden geht die Sparkasse mit der Auszeichnungs-Veranstaltung nun in die Regionen. Den Start macht der Festsaal von Schloss Sonnenstein in Pirna. Dorthin werden am 17. April drei Vertreter pro Verein eingeladen. Bis dahin bleibt geheim, wer welchen Platz in den einzelnen Kategorien belegt hat und Publikumsliebling geworden ist. (SZ/dsz)

