Psychologe als Fälscher verurteilt Der Mann hat in mindestens zehn Fällen Verkehrssündern bei der MPU mit falschen Gutachten aus der Patsche geholfen. Vom Bautzener Gericht bekam er nun die Quittung.

Das Amtsgericht Bautzen hat am Dienstag einen Diplompsychologen wegen Urkundenfälschung zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und zudem ein zweijähriges Berufsverbot ausgesprochen.

Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass der 61-Jährige in mindestens zehn Fällen gemeinsam mit einem Komplizen falsche Bescheinigungen und Gutachten für Klienten ausgestellt hatte, denen nach Alkohol- oder Drogenfahrten der Führerschein entzogen worden war. Mit den falschen Bescheinigungen konnten die Betroffenen in allen Fällen die Behörden täuschen und so ihre Fahrerlaubnis zurückerhalten. Der Komplize war bereits im März zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Das Urteil gegen den Psychologen ist noch nicht rechtskräftig. (SZ/ju)

