Pseudo-Moderator irritiert Passanten In Dresden gibt sich ein Mann als Radio-Moderator aus, spricht Passanten an und verteilt Lebensmittel. Der Sender findet das nicht witzig.

Ein Video zeigt den vermeintlichen Moderator bei der Arbeit. © Radio Dresden

Der vermeintliche Radio-Moderator sei kein Unbekannter, sagt Polizeisprecher Enrico Lange. Die Reviere seien zwar sensibilisiert, um nach dem Mann zu schauen, doch bisher habe er sich ja nicht strafbar gemacht. „Wir kümmern uns“ lautet das Fazit der Behörde.

Am Donnerstag berichtete Radio Dresden auf seiner Homepage von dem Mann, der sich in der Öffentlichkeit als Moderator des Senders ausgibt. Demnach spreche ein betrunkener Mann in Straßenbahnen und auf Plätzen in Dresden wahllos Passanten und Kinder an. Als vermeintlicher Radio-Moderator promote er eine Aktion namens „Süßes oder Saures“ und verteile fleißig Lebensmittel: Süßigkeiten, Alkohol, Obst - oder Fischdosen.

Einer Frau soll er sogar eine „Topfpflanze“ geschenkt haben. Der Mann wirke gepflegt, aber alkoholisiert, berichteten mehrere Hörer dem Sender. Eine Mutter klagte allerdings über die Aufdringlichkeit des Mannes, der Jugendliche in einer Straßenbahn mehrfach belästigt habe.

Erste Hinweise auf den dubiosen Mann erhielt der Sender am vergangenen Donnerstag (12.10.). Seitdem gab es eine Reihe von Passanten, die angesprochen wurden und sich belästigt fühlten. Hörer meldeten uns entsprechende Fälle zum Beispiel am Donnerstagmittag (19.10.) aus der Linie 44, von der Prager Straße (18.10.), der Tharandter Straße (19.10. und 13.10.) und vom Amalie-Dietrich-Platz (19.10.).

Wer von einem Mann mit orangefarbener Jacke und den Worten „Hallöchen Popöchen“ in der Stadt angesprochen werde, solle dessen Angebote freundlich ablehnen und entweder der Polizei einen Hinweis geben oder dem Sender.

Radio-Dresden beschreibt den Mann wie folgt:

Er sei ungefähr 40 bis 50 Jahre als, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, kurzhaarig mit 3-Tage-Bart und trage eine auffällige orangefarbene Jacke. Zu seinen Utensilien zähle eine große Einkaufstasche für die zu verschenkenden Lebensmittel. (szo/stb)

zur Startseite