PS-starker Auftritt zwischen Rathaus und Reichenturm Am 17. Juni verwandelt sich Bautzens Innenstadt erneut in eine große Automeile – mit Angeboten für die ganze Familie.

Mal selbst hinter dem Lenkrad. Für manchen Knirps ist das ein kleiner Traum. Bei der Bautzener Automeile ist das möglich, sogar in einem Cabrio. Da macht es auch nichts, wenn das Auto nicht rollt. © Carmen Schumann

Flotter Kleinwagen oder geräumige Familiekutsche? PS-starker SUV oder schnittiges Cabrio? Traumautos gibt es viele. Doch nur einmal im Jahr kann man in Bautzen die ganze Vielfalt der Marken und Modelle erleben. In einer reichlichen Woche ist es wieder so weit. Dann verwandelt sich die Innenstadt in eine große Automeile. Am Sonnabend, dem 17. Juni, können die Besucher entdecken, was die PS-Welt an Neuheiten zu bieten hat. Ein Angebot für die ganze Familie – organisiert vom Regionalverlag der Sächsischen Zeitung.

110 Modelle auf einen Blick

Ausgestellt werden die Fahrzeuge dort, wo Bautzen am schönsten ist: zwischen Rathaus und Reichenturm. So lässt sich der Messerundgang gut mit einem Einkaufsbummel oder einer Runde durch die Altstadt verbinden. Außerdem gehören tolle Autos in eine tolle Umgebung. – Die große PS-Schau bietet in diesem Jahr 110 verschiedene Fahrzeugmodelle und Caravans. 18 Autohäuser sind mit ihren Kundenberatern vor Ort. Von 10 bis 17 Uhr geben sie Auskunft zu den Fahrzeugen, beraten zum Autokauf und beantworten Fragen zur Finanzierung und Versicherung. – Ein Angebot, das gut ankommt: Jahr für Jahr lockt die Automeile Tausende Besucher in die Innenstadt. 2017 findet die Veranstaltung zum vierten Mal statt. Und auch in diesem Jahr gibt es rund um die Fahrzeuge ein attraktives Programm. So werden neben den neuesten Automodellen auch Motorräder der Marke Harley Davidson zu sehen sein. Für spektakuläre Momente sorgt der Überschlagsimulator am Stand des ADAC. Mutige Besucher können dort erleben, wie es sich anfühlt, kopfüber in einem Auto zu hängen. Platziert in einer extra für diesen Zweck konstruierten Sonderanfertigung, werden Insassen um 180 Grad gedreht. Dabei geht es nicht so sehr um den Nervenkitzel: Geschultes Personal gibt Tipps und Anleitungen wie man sich als Fahrer in solch einer Situation richtig verhält.

Attraktive Preise

Knifflig geht es auch beim Gewinnspiel der Sächsischen Zeitung zu. Wir wollen wissen: Welches Fahrzeug ist auf den Plakaten und Anzeigen zu sehen, die in diesem Jahr für die Automeile werben. Wer seine Antwort am Veranstaltungstag bis 16 Uhr am Stand der Sächsischen Zeitung auf dem Hauptmarkt abgibt, hat die Chance auf attraktive Preise. Verlost werden unter anderem Tickets für die Lausitzer Füchse, ein Werkstattgutschein im Wert von 150 Euro und eine Probefahrtwoche mit dem abgebildeten Fahrzeug. (SZ)

4. Bautzener Automeile am 17. Juni von 10 bis 17 Uhr auf dem Areal zwischen Hauptmarkt und Reichenstraße

www.bautzenerautomeile.de

