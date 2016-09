Prügelei vor Zittauer Café

Ohne Pflichtversicherung und unter Drogeneinfluss Nieder Seifersdorf. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen hat am Montagvormittag an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf einen Audi A 4 kontrolliert. Am Steuer des in Bamberg zugelassenen Wagens saß ein 26-jähriger Mann. Es stellte sich heraus, dass die Versicherungsbeiträge für den Wagen schon geraume Zeit nicht mehr bezahlt wurden.Die Kennzeichen waren zur Zwangsentstempelung in den Fahndungssystemen vermerkt. Doch damit nicht genug: Der junge Mann stand außerdem augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Die Beamten der sächsischen Polizei und Bundespolizei veranlassten eine Blutentnahme, entwerteten die Kennzeichentafeln und untersagten dem Beschuldigen die Weiterfahrt. (szo)

Fahrräder gestohlen Görlitz. Aus einem Treppenhaus an der Görlitzer Blumenstraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag ein schwarzes Trekking-Rad. Das 28-Zoll-Fahrrad der Marke Accent, Model Freelander, mit der Rahmennummer 01777MAX141 hatte einen Wert von etwa 500 Euro. Auch auf der Melanchtonstraße verschwand ein Fahrrad. Das orange/schwarz/gelbe Haibike mit der Rahmennummer YB50706070 hatte einen Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei fahndet nach beiden Drahteseln. (szo)

Reifenschaden sorgt für Behinderungen auf Umleitungsstrecke Rietschen. Zu Behinderungen auf der Umleitungsstrecke bei Rietschen kam es am Montagnachmittag. Ein Sattelzug hatte auf der Rothenburger Straße einen Reifenschaden, welcher nicht sofort behoben werden konnte. Ein Abschlepper brachte den Laster schließlich in eine Werkstatt. (szo)

Kurze Freude über neues Fahrrad Weißwasser. Nur kurze Freude an seinem Fahrrad hatte am Montag ein 12-Jähriger in Weißwasser. Der Schüler stellte sein schwarz/weiß/grünes Mountainbike der Marke ROMET am Nachmittag vor einer Turnhalle an der Muskauer Straße ab. Als der Junge nach dem Training nach Hause fahren wollte, war das Rad weg. Es war erst seit Juli sein Eigen. Der Schaden wurde auf etwa 250 Euro beziffert. Die Polizei fahndet nach dem Bike mit der Rahmennummer ZM1405046415. (szo)