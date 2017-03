Prügelei in der Nacht

Baumaschinen beschädigt Riesa. Unbekannte begaben sich am Wochenende auf eine Baustelle am Schlossplatz und schlugen an einem Bagger sowie einem Radlader mehrere Scheiben ein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Versuchter Autodiebstahl Meißen. Drei Unbekannte haben Sonntagnacht versucht, einen VW Golf 6 von der Niederfährer Straße zu stehlen. Das Trio hatte sich an dem Wagen zu schaffen gemacht und anschließend das Zündschloss beschädigt. Als die Männer vom Halter des Wagens überrascht wurden, flüchteten sie in Richtung Stadtzentrum. Am VW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.