Prügel-Posse in der Schweiz Ein Vereinspräsident attackiert den TV-Experten. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer privaten Dauerfehde.

Christian Constantin steht gerne im Fokus – und oft genug ist umstritten, was er sagt und tut. © dpa

Der Mann taumelte. Rolf Fringer, früherer Trainer des VfB Stuttgart, versuchte noch zu flüchten – doch vergeblich. „Ich bin dabei über die Kamera gestolpert“, sagte er. Dem wild gewordenen Christian Constantin konnte er nicht entkommen. Wieder schlug eine Watschn ein.

Es sind irrwitzige Szenen, die sich nach einer Partie in der Schweizer Super League abspielten. Klub-Präsident Constantin ging nach dem 2:1-Sieg seines FC Sion in Lugano am Donnerstagabend völlig unvermittelt auf den TV-Experten Fringer los. Dessen kritische Worte hatten ihm offensichtlich so gar nicht gepasst. Nun wird es wohl ein juristisches Scharmützel par excellence geben. Fringer denkt über eine Strafanzeige wegen Körperverletzung nach, aber auch Constantin will klagen. „Ich habe eine Strafanzeige wegen Rufschädigung und Verleumdung eingereicht“, sagte er, weil er sich von den Aussagen Fringers seit Monaten in den Dreck gezogen fühle.

Von Reue war bei Constantin jedenfalls auch am Tag nach dem Eklat keine Spur. „Ich habe ihm fünf oder sechs Ohrfeigen verpasst und einen Tritt in den Hintern“, sagte er am Freitag und erklärte: „Er war in Bezug auf seine Aussagen mir gegenüber nicht einsichtig. Also musste er gemaßregelt werden. Wie ein Kind auf dem Pausenplatz.“ Insgesamt habe Fringer aber keinen Kratzer abbekommen und 30 Sekunden später wieder Interviews gegeben.

Constantin ist einer der reichsten Männer der Schweiz und polarisiert seit jeher. Gerne legt er sich mit den Mächtigen der Verbände an. „Bei mir wäre Platini Assistent des Chauffeurs“, sagte er einst über den früheren Uefa-Boss Michel Platini.

Folgen hatte Constantins Ausraster für das Bewerbungskomitee der Stadt Sion zunächst für die Olympischen Winterspiele 2026. Am Freitag trat der Fußball-Funktionär als Vizepräsident zurück. (sid)

