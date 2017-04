Prüfungsstart am Goethe-Gymnasium 60 Schüler der 12. Klassen wurden für die Abi-Prüfungen zugelassen. Der Schulleiter erwartet gute Ergebnisse.

Am Goethe-Gymnasium haben die Abiturprüfungen begonnen. © Thorsten Eckert

Mit der schriftlichen Prüfung im Fach Geschichte begannen am Montag die Abiturprüfungen am Goethe-Gymnasium Bischofswerda. 19 Schülerinnen und Schüler schrieben die Prüfungsklausur in diesem Fach, sagte Schulleiter Bodo Lehnig. An diesem Dienstag schreiben die angehenden Abiturienten die Klausur in Physik. Nach den Osterferien folgen dann die schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Englisch bzw. Französisch, Mathematik und Kunst. Die schriftlichen Prüfungen gehen bis zum 5. Mai; die mündlichen beginnen in der Woche ab dem 8. Mai. Von den 61 Zwölftklässlern am Bischofswerdaer Gymnasium wurden 60 für die Abiturprüfung zugelassen. Bodo Lehnig erwartet ordentliche Ergebnisse. „Wir haben einen guten Jahrgang“, sagte der Schulleiter. Ihre Abschlusszeugnisse erhalten die Abiturienten am Nachmittag des 16. Juni. Am Abend des gleichen Tages findet dann der Abi-Ball statt. (SZ)

