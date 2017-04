Prüfung bestanden Junge Vietnamesinnen sind jetzt geprüfte Krankenpflegerinnen – und bekommen in der Pulsnitzer Helios Schloss-Klinik einen Job.

Im Juli 2015 machten sich fünf junge Vietnamesinnen auf in ein 8 000 Kilometer entferntes Land, dessen Sprache sie kaum sprachen, dessen Kultur sie nicht kannten. Die fünf jungen Frauen sind Teil des „Nurse-Pilotprojektes“ (Krankenschwester-Pilotprojekt), das durch die DPFA* Akademiegruppe ins Leben gerufen wurde. Mit einer Qualifizierung sollen die Frauen, die in Vietnam eine Ausbildung in der Krankenpflege abgeschlossen haben, die Prüfung zu Gesundheits- und Krankenpflegern nach deutschem Standard ablegen.

Die Helios Klinik Schloss Pulsnitz ist Praxispartner des Projektes. „Wir sehen in diesem Projekt eine große Chance, praktische Erfahrung im qualifizierten Zuzug von Fachkräften besonders im Bereich der Pflege zu sammeln.“ so Klinikgeschäftsführer Carsten Tietze. „Zugegebenermaßen hatten wir großen Respekt vor dem Projekt.“, sagt Heike Vetters, Bereichsleitung Pflege und Projektverantwortliche in der Klinik.

„Die Sprachbarriere sahen wir als größte Herausforderung. Aber auch die Unterschiede in der Kultur und in den Gewohnheiten sind nicht zu unterschätzen. Ziel des Projektes war, alle Vietnamesinnen für die Abschlussprüfung so gut vorzubereiten, dass sie diese erfolgreich abschließen.“ Die Klinik rief dafür das „Mentoren-Programm“ ins Leben. Die Mentoren stammen aus den jeweiligen Abteilungen der Klinik. Jeder Auszubildende bekommt für seinen Ausbildungsberuf einen persönlichen Mentor an die Seite gestellt. Dieser vermittelt alle praktischen Inhalte der Ausbildung und ist darüber hinaus Ansprechpartner für alle Belange rund um die Ausbildung und auch für persönliche Sorgen und Nöte.

Die jungen Vietnamesinnen lernten ihre Mentoren beim Begrüßungstag und einem gemeinsamen Kochevent kennen. Über die knapp zweijährige Ausbildungszeit integrierten sich die jungen Frauen hervorragend in ihre Pflegeteams. „Auch für uns war es eine lehrreiche Zeit.“, sagt Anne Cech-Haufe, eine der Mentorinnen. „Es war toll zu sehen, wie sich die jungen Frauen entwickelt haben, sowohl sprachlich als auch fachlich, und auch mit welchem Fleiß und Ehrgeiz sie bei der Sache waren. Die Erwartungshaltung der Familien zu Hause ist hoch.“

Jetzt war der mit Spannung erwartete Prüfungstag. Die Vietnamesinnen haben sich mit ihren Mentoren intensiv darauf vorbereitet und der Erfolg war überragend. Vier der fünf Auszubildenden schafften die Prüfung mit gutem Ergebnis. Für die Klinik ein Nachweis, dass das Mentoren-Programm der richtige Weg ist, Ausbildungserfolge zu erreichen, nicht nur für ausländische Auszubildende. Die vier Frauen bekommen nun einen Arbeitsvertrag bei der Klinik im Schloss Pulsnitz.

Gemeinsam mit der DPFA Akademiegruppe arbeitet die Klinik bereits am Nachfolgeprojekt. Im März kam bereits eine neue Pflegeschülerin nach Pulsnitz. Voraussichtlich im Mai reist eine weitere Schülerin an. Insgesamt werden für das zweite Projekt sieben Schüler in der Helios Klinik erwartet. Voraussetzung dafür ist ein Sprachtest.

Trotz des Erfolges gebe es besonders bei der Abwicklung von Formalitäten mit beteiligten Behörden noch Optimierungsbedarf, schätzt Klinikgeschäftsführer Carsten Tietze ein. Er wolle gern mit den Beteiligten Hindernisse aufdecken, die qualifizierten Zuzug so kompliziert machen. Er wolle aber auch zeigen, wie solche Barrieren überwunden werden können. Letztlich gehe es darum, dem Fachkräftemangel, der viele Branchen trifft, langfristig entgegenzuwirken. (kk)

*DPFA - Deutsche private Finanzakademie

