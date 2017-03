Prozessauftakt gegen Messerstecher Ein Leisniger ist wegen Totschlags und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Am ersten Tag schwieg er.

Versteckte sein Gesicht beim Betreten des Gerichtssaales am Landgericht Chemnitz: der 25-jährige Angeklagte. Weil seine Wahlverteidigerin am Montag zum Prozessauftakt verhindert gewesen ist, äußerte sich der Wahlleisniger nicht vor Gericht. Seine Aussage wird kommende Woche erwartet. © haertelpress

Vor dem Landgericht Chemnitz hat am Montag der Prozess gegen einen 25-jährigen Mann aus Leisnig begonnen. Dem Angeklagten werden Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Er soll am 16. September 2016 auf dem Marktplatz in Leisnig einen 53-jährigen Leisniger mit einem Butterflymesser erstochen haben. Der Tat vorausgegangen sein soll ein Streit zwischen den beiden über den Umgang mit dem Hund, um den sich der Angeklagte zeitweise gekümmert hat. Er soll das Tier getreten haben.

Das Opfer habe den Angeklagten im Vorfeld mehrmals weggestoßen, heißt es in der Anklage. Schließlich sei die Situation gegen 21 Uhr eskaliert. Laut Anklageschrift zog der Leisniger ein Butterflymesser aus der Hosentasche. Mit dessen 8,5 Zentimeter langer Klinge stach er auf das Opfer ein, fünfmal in den Brustkorb sowie den Rumpf. Das Opfer verblutete. Gegen 21.27 Uhr wurde in der Leisniger Helios-Klinik sein Tod festgestellt. „Der Angeklagte nahm den Tod billigend in Kauf. Er wusste auch, dass es nicht erlaubt ist, ein Butterflymesser zu besitzen“, schilderte Oberstaatsanwalt Bernd Vogel.

Der erste Verhandlungstag in Chemnitz war am Montag nach nur rund 30 Minuten schnell beendet. Weil die Wahlverteidigerin des Angeklagten vor Gericht fehlte, wurde dessen Vernehmung vertagt. Ob er sich allerdings zu dem Tatvorwurf äußern wird, ist noch offen. Dazu werde es am Freitag noch eine Absprache geben, wie sein zweiter Verteidiger zu verstehen gab. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. Dann ist zwischen 9 und 10 Uhr Zeit für den Angeklagten, um sich zu äußern, kündigte Simone Herberger, die vorsitzende Richterin des Schwurgerichtes, an. Zugesagt hat er bisher, etwas zu seinem persönlichen Werdegang zu sagen.

Zur Sprache kommen wird dann sicher auch, dass der Angeklagte, der in Aachen geboren wurde, 2011 beim Verein „Be-Greifen“ in Klosterbuch gelebt hat. Über diesen hat der Mann eine Ausbildung zum Tischler im Allgäu bekommen, diese jedoch nicht abgeschlossen. Zur Tatzeit war der 25-Jährige arbeitssuchend. Etwa ein Jahr vor der Tat kam der junge Mann zurück nach Leisnig, wo er, wie das Opfer, am Markt lebte. Nach wie vor steht dem Angeklagten ein Betreuer zur Seite. Dieser werde, so Simone Herberger, voraussichtlich am 28. März als Zeuge aussagen.

Seit dem 17. September sitzt der Mann in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Dresden. Nur einen Tag nach der Tat hatte die Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehl gegen ihn erlassen. Im Prozess gegen ihn treten die Mutter, der Sohn sowie die Schwester des Opfers als Nebenkläger auf. Am ersten Verhandlungstag blieben sie dem Gericht jedoch fern. „Sie sind auch nicht als Zeugen geladen“, so Richterin Simone Herberger.

Viele Leisniger waren nach dem Tod des 53-Jährigen schockiert. Der Mann war Mitarbeiter des Bauhofes, wurde unter anderem von Stadtoberhaupt Tobias Goth (CDU) für seine Arbeit gelobt und sollte eine Zukunft beim Bauhof haben. Der Mann wurde am Vorabend des geplanten Weinfestes in der Bergstadt nahe der Festbühne von dem Angeklagten angegriffen. Der Gewerbe- und Verkehrsverein Leisnig verschob aufgrund des Ereignisses das Weinfest.

Für die Verhandlung sind vier Termine angesetzt, der vorerst letzte ist für den 7. April geplant. Am kommenden Montag wird neben der Aussage des Angeklagten unter anderem der rechtsmedizinische Sachverständige sprechen.

