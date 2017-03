Prozessauftakt gegen Messerstecher Ein 25-jähriger Leisniger muss sich seit Montag vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten. Er ist wegen Totschlags angeklagt.

Der Tatort in Leisnig © André Braun

Vor dem Landgericht Chemnitz hat am Morgen der Prozess gegen einen 25-jährigen Mann aus Leisnig begonnen. Dem Angeklagten wird Mord vorgeworfen. Er soll am 16. September 2016 auf dem Marktplatz in Leisnig einen 53-jährigen Leisniger mit einem Butterfly-Messer erstochen haben. Der Tat vorausgegangen sein soll ein Streit zwischen den beiden über den Umgang mit dem Hund, um den sich der Angeklagte zeitweise gekümmert hat. Er soll das Tier getreten haben.

Das Opfer habe den Angeklagten im Vorfeld mehrmals weggestoßen, heißt es in der Anklage. Schließlich sei die Situation gegen 21 Uhr eskaliert. Laut Anklageschrift zog der Leisniger ein Butterflymesser aus der Hosentasche. Mit dessen 8,5 Zentimeter langer Klinge stach er auf das Opfer ein, fünf Mal in den Brustkorb sowie den Rumpf. Das Opfer verblutete. Gegen 21.27 Uhr wurde sein Tod festgestellt.

„Der Angeklagte nahm den Tod billigend in Kauf. Er wusste auch, dass es nicht erlaubt ist, ein Butterflymesser zu besitzen“, schilderte Oberstaatsanwalt Bernd Vogel. Dem Angeklagten wird daher Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt.

Weil die Wahlverteidigerin des Angeklagten am Montag vor Gericht fehlte, wurde die Vernehmung des Angeklagten vertagt. Ob er sich zu dem Tatvorwurf äußern wird, ist noch offen. Dazu werde es am Freitag noch eine Absprache geben, wie sein zweiter Verteidiger sagte. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. Dann ist zwischen 9 und 10 Uhr Zeit für den Angeklagten, um sich zu äußern. Zugesagt hat er bisher, etwas zu seinem persönlichen Werdegang zu sagen. Weiterhin wird am kommenden Montag unter anderem der rechtsmedizinische Sachverständige aussagen.

Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Dresden. Für die Verhandlung sind vier Termine angesetzt. Das Urteil fällt voraussichtlich am 7. April. (DA/mf)

zur Startseite