Prozess um Waldkita liegt still Beim Verfahren rechnet der Richter vorerst mit keinen weiteren Terminen.

Der Waldkindergarten noch in der Bauphase. © Willem Darrelmann

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich das Landgericht in Dresden mit dem Bau-pfusch am Ottendorfer Waldkindergarten. Seitdem ist der Prozess allerdings nicht sonderlich weit vorangeschritten. Im März des vergangenen Jahres verkündete der zuständige Richter lediglich, auf welche Art und Weise der Anwalt der Gemeinde die über einhundert Baumängel nun auflisten muss. Im Sommer teilte Thomas Ziegler, Sprecher des Landgerichtes, schließlich mit, dass den Parteien eine erneute Frist zur Einreichung von Schriftsätzen bis Ende August gewährt wurde. Mit einem Fortgang des Verfahrens sei nicht vor Oktober zu rechnen. Doch seitdem konnte der Sprecher des Gerichtes keine Neuigkeiten im Prozess um den Waldkindergarten verkünden. Auch als die Sächsische Zeitung in dieser Woche erneut nach dem Sachstand fragte, konnte Thomas Ziegler erneut nur bekannt geben, dass es keine weiteren Termine gegeben habe. „Eine Rückfrage bei dem zuständigen Richter hat ergeben, dass sich auch in den nächsten zwei Monaten hieran nichts ändern dürfte“, teilt der Sprecher mit.

Der Waldkindergarten der Gemeinde Ottendorf-Okrilla wurde im Jahr 2010 feierlich eingeweiht. Ein Jahr später musste die Einrichtung allerdings wieder schließen, weil Nässe und Schimmel in den Wänden steckten. Die Gemeinde ließ den Kindergarten daraufhin aufwendig sanieren. Auf den Kosten will sie allerdings nicht sitzen bleiben und hat deswegen gegen die Verantwortlichen Klage erhoben. (ste)

zur Startseite