Prozess um Millionenbetrug Eine Zittauer Firma soll in einem Fall von Steuerhinterziehung verwickelt sein. Ein möglicher Mittelsmann steht vor Gericht.

Symbolbild: Eine Justitia-Statue. © dpa

Die Wirtschaftskammer des Görlitzer Landgerichts hat ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnet. Angeklagt ist ein 38-jähriger aus Gelsenkirchen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Zeit arbeitslosen Mann sechs Fälle von Steuerhinterziehung vor. Dabei soll er im Zeitraum Oktober 2009 bis Mai 2010 gemeinschaftlichen und vorsätzlichen Steuerbetrug begangen haben, indem er als maßgeblicher Mittelsmann im Rahmen einer Betrugsmasche tätig war.

Nach seiner eigenen Aussage vor dem Landgericht Görlitz will er aber davon nichts gewusst haben. Er habe als freiberuflicher Berater in verschiedenen Unternehmen der Mobilfunkbranche gearbeitet. Seine Aufgabe soll es gewesen sein, Waren zu ordern und zu verkaufen. Das es sich dabei nicht um normale Verkaufsgeschäfte, sondern Scheingeschäfte gehandelt haben soll, bestreitet er. Die Ermittlungsbehörde geht von einem Vorsteuerschaden von mehr als eine Million Euro aus.

Das dieses Verfahren vor dem Landgericht in Görlitz geführt wird, liegt daran, dass der Angeklagte Geschäftsbeziehungen mit einem damals in Zittau ansässigen Unternehmen unterhielt. Dort hatte er Vorsteuern angemeldet, aber keine Umsatzsteuer für die Geschäfte entrichtet. Die geschlossenen Lieferverträge sollten nur den Schein eines normalen Verkaufsgeschäftes erwecken, um Vorsteuerabzüge geltend zu machen. Im juristischen Fachjargon wird das „Umsatzsteuerkarussell“ genannt.

Aber das ist noch nicht alles. In der Regel sind Scheinrechnungen nur noch Mittel zur Täuschung. Tatsächlich werden die Waren, wie hier die Mobiltelefone, auch real bewegt. Und solange von einen zum anderen geschickt und verkauft, bis sie dann aus diesem Kreislauf verschwinden.

Am ersten Prozesstag wollte sich der der Angeklagte zunächst von sich aus zu den Vorwürfen äußern. Dann bat die Anwältin das Gericht, ihrem Mandanten entsprechende Fragen zu stellen. Als er das Geschäftsmodell beschrieb, kamen immer mehr Fragen auf. Und zunehmend kam er auch in Erklärungsnot.

Das Gericht ist jetzt aufgerufen, jede einzelne angeklagte Steuerhinterziehung zu hinterfragen und herauszufinden, ob und wenn ja, in wie weit der Angeklagte in dem kriminellen System verstrickt ist. Medienberichten zufolge wird das Verfahren am 10. November fortgesetzt.

