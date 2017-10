Prozess um Kindesmissbrauch Ein 44-Jähriger soll einem neun Jahre alten Mädchen zwischen die Beine gegriffen haben. Um den Fall aufzuklären, setzt das Gericht auf einen Lügendetektor.

Am Amtsgericht Bautzen wird der Fall verhandelt. © Uwe Soeder

Vor dem Bautzener Amtsgericht muss sich am Dienstag ein 44-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens verantworten. Dem Bautzener wird vorgeworfen, Ende 2013 ein neunjähriges Mädchen zwischen die Beine gefasst zu haben. Bei dem Mädchen handelte es sich laut Anklageschrift um die Tochter der damaligen Lebensgefährtin seines Bruders.

Um den Fall aufzuklären, hatte das Schöffengericht am Bautzener Amtsgericht vorab einen Test mit einem sogenannten Lügendetektor angeordnet. Den Angaben des Gerichts zufolge hatten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf verständigt, der Angeklagte hatte sich freiwillig an dieser eher ungewöhnlichen Form der Überprüfung beteiligt. Mit dem Test war die dafür bekannte Sachverständige und Rechtspsychologin Gisela Klein aus Köln beauftragt worden. Das Verfahren ist nicht unumstritten. Über die Beweiskraft des in Fachkreisen als Polygraphentest benannten Verfahrens gibt es seit jeher verschiedene Ansichten. (SZ/sko)

Gerichtsprozess, Di., 17. Oktober, Beginn: 9 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128

