Prozess um Kindesmissbrauch Ein Mann aus Hoyerswerda soll sich mehrfach an einem Jungen vergriffen haben. Jetzt droht eine Gefängnisstrafe.

Am Landgericht in Bautzen wird der Fall des Kindesmissbrauches verhandelt. © Uwe Soeder

Vorm Landgericht in Bautzen beginnt an diesem Dienstag ein Prozess gegen einen Rentner aus Hoyerswerda, dem schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen wird. Laut der Anklageschrift habe sich der Mann mehrfach an einem kleinen Jungen vergangen. Insgesamt werden dem Hoyerswerdaer sechs Taten zur Last gelegt. Dabei sei er auch in den Körper des Jungen eingedrungen. Sein Opfer, so heißt es, habe in der direkten Nachbarschaft gewohnt.

Den Angaben des Gerichts zufolge hat der Mann die vorgeworfenen Taten im Vorfeld der Verhandlung bereits eingeräumt. Der Angeklagte ist nicht einschlägig vorbestraft. Das Gesetz sieht wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern eine Mindeststrafe von zwei Jahren vor. Verhandelt wird vor der 11. Strafkammer des Landgerichtes. (SZ/sko)

Gerichtsverhandlung, Dienstag, 9 Uhr, Landgericht Görlitz, Außenstelle Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 222

