Prozess um eine Tasse „unreinen“ Wassers Pakistans Oberster Gerichtshof entscheidet über einen Fall angeblicher Blasphemie. Es geht um Leben oder Tod.

Asia Bibi wollte nett sein. Beim Beerenpflücken bot sie zwei Nachbarinnen aus ihrem Heimatdorf Itanwali in Pakistans Punjab-Provinz eine Tasse Wasser an. Die Geste der Christin artete in Streit aus. Sieben Jahre verbrachte Bibi seither in einer Todeszelle, weil sie bei dem Zank angeblich den Propheten Mohammed verunglimpfte. Am Donnerstag entscheidet Pakistans Oberster Gerichtshof in Islamabad über den Vorwurf der Blasphemie und ob der nächste Weg der Mutter von fünf Kindern in die Freiheit oder zum Galgen führt.

„Wenn solche Verfahren auf dieser legalen Ebene landen, werden die Beschuldigten meistens freigesprochen“, sagt Kamal Siddiqi von der Universität in der Wirtschaftsmetropole Karachi, „aber diesmal ist alles möglich. Die Richter stehen unter massivem Druck.“ 150 Mullahs radikalislamischer Koranschulen verlangten, das Urteil zu bestätigen.

Auf dem Papier liegt der Fall denkbar einfach. Bibis islamische Nachbarinnen hatten das angebotene Wasser als „unrein“ zurückgewiesen, weil sie Christin ist. Ein Wort gab das andere. „Es gab dauernd Streit“, erinnert sich der in einem Versteck lebende Ehemann der Todeskandidatin, „im Dorf ließ man sich immer wieder neue Schikanen gegen uns einfallen.“

Mehrere Tage nach dem Zank ums Wasser flatterte der Polizei eine Anzeige des Mullahs von Itanwali wegen Blasphemie ins Haus. Beamte spielten ebenso mit wie ein Richter. Die Furcht vor radikalen Religionswächtern ist in Pakistan längst größer als der Respekt vor dem Gesetz. Der Pflichtverteidiger Bibis verzichtete auf ein Kreuzverhör der sich widersprechenden Zeugen. Auch der Oberste Gerichtshof in Lahore, dessen Richter wegen ihrer Nähe zu radikalislamischen Gruppe einen berüchtigten Ruf genießen, bestätigten das Todesurteil.

Bei dem Gerichtstermin in Islamabad geht es nun am Donnerstag nicht nur um Leben und Tod von Asia Bibi. Der Mut der pakistanischen Behörden steht ebenfalls auf dem Prüfstand. Ein Freispruch der Christin käme einer Kampfansage der Regierung und der Militärs an die religiösen Rechte in Pakistan gleich.

Denn der Fall der christlichen Mutter wurde zum Politikum, weil bekannte liberale Politiker des Landes das Todesurteil und die Blasphemiegesetze kritisierten. Salman Taseer, der damalige Gouverneur in der Provinz Punjab, bezahlte seine Fürsprache für Asia Bibi gar mit dem Leben.

Bislang wurde in Pakistan noch niemand nach einem Blasphemie-Urteil hingerichtet. Aber mindestens fünf Beschuldigte starben unter mysteriösen Umständen in Haft. Der Oberste Gerichtshof wird sich erstmals in der Geschichte Pakistans mit dem berüchtigten Paragrafen 295-C beschäftigen, der jede Beleidigung des Propheten Mohammed verbietet.

