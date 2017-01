Prozess nach Verfolgungsjagd Ein 31-Jähriger steht in Bautzen vor Gericht. Als ihn die Polizei mit einem gestohlenen Wagen stoppen wollte, gab er Gas.

Nach einer Verfolgungsjagd auf der A 4 Ende August muss sich am Dienstag ein 31-Jähriger vor dem Bautzener Landgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 31. Augusts des vergangenen Jahres in Zwickau einen Renault Clio geklaut zu haben. Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe war das Fahrzeug nur wenige Stunden später auf der Autobahn bei Uhyst aufgefallen. Als sie den Wagen zur Kontrolle anhalten wollten, habe der Fahrer Gas gegeben.

Die Flucht fand jedoch ein schnelles Ende. In der Nähe der Anschlussstelle Bautzen-West konnte der Clio schließlich gestoppt werden – nachdem das Auto laut des damaligen Polizeiberichts zuvor den Streifenwagen noch gerammt hatte. Der 31-jährige Pole, der am Steuer des Renault saß, erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Seit seiner Festnahme sitzt er in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung muss er damit rechnen, das Gefängnis nicht so bald wieder verlassen zu können. (SZ/sko)

Gerichtsprozess, Dienstag, 24. Januar, 13.30 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Raum 128.

