Prozess nach Mord an Nieskyer beginnt Das Görlitzer Landgericht hat zehn Verhandlungstage angesetzt. Der erste ist am Dienstag.

Blick auf das Landgericht am Postplatz in Görlitz. Hier findet ab Dienstag die Verhandlung statt. © Jens Trenkler

Görlitz. Am 8. August beginnt an der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Görlitz der Prozess gegen Stephan Kuhring und Anne-Kathrin Hartmann. Dem 34-jährigen Mann und der 24-jährigen Frau wird vorgeworfen am 5. Februar gegen 14.30 Uhr den 24 Jahre alten Philipp W. aus Niesky in ihre Wohnung in Görlitz gelockt und dort getötet zu haben. Sie hatten es auf seinen BMW und seine EC-Karte abgesehen.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll Philipp W. keine Chance gehabt haben. Stephan Kuhring soll demnach zunächst vermutlich mit einer Bratpfanne auf den Kopf des jungen Mannes eingeschlagen haben, sodass dieser sofort bewusstlos wurde. Dann soll er Philipp W. eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und sie mit mehreren Lagen Klebeband fixiert haben. Nach weiteren Schlägen haben beide Angeschuldigten – so der Vorwurf – den Kopf ihres Opfers dann mit weiteren drei Lagen Plastiktüten überzogen, die sie mit mehreren Bahnen Paketklebeband fixierten. Philipp W. erstickte, so hält es die Anklage fest, am selben Tag zwischen 15 und 16.30 Uhr.

Ein zweiter Mord wurde laut Anklage noch rechtzeitig verhindert. Die beiden Angeklagten sollen die Entführung des Sohnes von Anne-Kathrin Hartmann in die Tschechische Republik verabredet haben. Hierzu sollte der Vater des Kindes durch Gewalt gegen seinen Kopf attackiert und in einem abgelegenen Waldstück an einen Baum gefesselt und somit seinem Schicksal überlassen werden. Diese Tat konnten die beiden nicht mehr ausführen, weil sie nach einem Zeugenhinweis bereits kurz nach dem Mord an dem jungen Nieskyer n einem Mehrfamilienhaus in Weigsdorf-Köblitz festgenommen wurden. Das Auto des Getöteten wurde unterdessen in Radeberg sichergestellt.

Der Prozess beginnt am kommenden Dienstag, 9 Uhr, im großen Schwurgerichtssaal des Görlitzer Landgerichts, knapp ein halbes Jahr nach der Verhaftung der Angeklagten. Er wird geführt von Theo Dahm, vorsitzender Richter am Landgericht. Verteidigt wird Stephan Kuhring vom renommierten Dresdner Strafverteidiger Ulf Israel, Anne-Kathrin Hartmann vom Görlitzer Rechtsanwalt André Kanzog.

Insgesamt sind zehn Verhandlungstage bis zum 24. Oktober angesetzt. Bislang sind 21 Zeugen geladen. Zwei Sachverständige werden den Prozess begleiten und ihre Gutachten vortragen.

