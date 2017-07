Prozess nach Messerattacke eröffnet Eine Nieskyerin wurde im Januar durch einen 43-jährigen Mann verletzt. Am Montag ist in Görlitz nur die Anklage verlesen worden.

Blick auf das Landgericht am Postplatz in Görlitz. Hier ist am Montag die Anklage verlesen worden. © Jens Trenkler

Görlitz / Niesky. Den 24. Januar 2017 wird eine Nieskyerin nie vergessen. Am späten Abend musste sich die schwer sehbehinderte Frau den Attacken ihres Partners in der gemeinsam bewohnten Wohnung in einem Nieskyer Mehrfamilienhaus erwehren. Laut Anklage ist der zum Tatzeitpunkt 43-jährige Mann mit einem Messer auf die Frau losgegangen und hat ihr insgesamt vier Verletzungen zugefügt.

Die schlimmste: eine 14 Zentimeter lange, bis zu acht Zentimeter tiefe Wunde am Unterarm mit Durchtrennung der Muskulatur. Außerdem trug die Frau, die das Messer aufgrund ihrer Sehbehinderung nicht sehen konnte, kleinere, aber schmerzhafte Verletzungen am Hals und im Brustbereich davon. Der Angeklagte, der als Betriebswirt, Unternehmensberater und Nachhilfelehrer gearbeitet, zuletzt aber Hartz-IV bezogen hatte, wurde kurz nach der Tat in Gewahrsam genommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt muss sich der in Stuttgart geborene, ledige Mann vor Gericht verantworten.

Staatsanwalt Sebastian Matthieu warf ihm vor, sein Opfer körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt zu haben. Weil er dabei eine Waffe (das Messer) verwendete, wird aus der „einfachen“ Körperverletzung eine gefährliche. Matthieu führte als zweiten Faktor dafür an, dass der Überfall wegen der Sehbehinderung der Frau hinterlistig gewesen sei. Das Gericht ergänzte die Anklage um den rechtlichen Hinweis, dass das „eine das Leben gefährdende Behandlung“ gewesen sein könne. Bei all dem geht es um das mögliche Strafmaß. Für gefährliche Körperverletzung beträgt es zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Freiheitsentzug.

Der Angeklagte kündigte an, sich vor dem Görlitzer Gericht zum Sachverhalt äußern zu wollen. Allerdings soll dazu der psychiatrische Sachverständige, der am Montag verhindert war, anwesend sein. Dass die Verhandlung trotzdem eröffnet wurde, hängt mit der Halbjahresfrist für die Untersuchungshaft zusammen, die am Dienstag abgelaufen wäre. Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt.

