Gerichtsbericht Prozess gegen Tunesier stockt Nachdem bei der Wiederaufnahme des Prozesses Zeugen fehlten, fiel auch der Fortsetzungstermin am 22. Dezember aus.

© dpa

Pirna/Schöna. Seit diesem Frühjahr soll am Amtsgericht in Pirna einem 41-jährigen Tunesier der Prozess gemacht werden. Angeklagt ist er wegen mehrerer Diebstähle und des Zeigens des Hitlergrußes. Für Schlagzeilen hatte er gesorgt, als er am 28. Juli 2016 die Führerin der Elbfähre zwischen Schöna und dem tschechischen Hrensko so bedrohte, dass sie sich in der Kabine einschließen und die Polizei zu Hilfe rufen musste. Grund: Der Mann hatte das Fährgeld von 1,50 Euro nicht zahlen wollen.

Eine erste Hauptverhandlung in dieser Sache musste im April nach nur einem Prozesstag ausgesetzt werden, weil das Gericht ein Gutachten über die psychische Verfassung des Angeklagten für den weiteren Fortgang des Prozesses für erforderlich hielt. Nun könnte das Verfahren erneut scheitern. Da zur Wiederaufnahme am 12. Dezember nicht alle Zeugen erschienen waren, wurde für den 22. Dezember ein Fortsetzungstermin anberaumt. Der fiel aber aus. Sollte er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Wochen nach Prozessbeginn nachgeholt werden, beginnt das Verfahren wieder von vorn. Das dürfte die Zeugen, die bereits zweimal vor Gericht erscheinen mussten, wenig freuen. (ypo)

zur Startseite