Prozess gegen mutmaßlichen Vergewaltiger Ein Syrer muss sich in Dresden wegen eines Übergriffs auf eine Sozialarbeiterin verantworten. Auch andere Taten werden ihm vorgeworfen.

Der mutmaßliche Vergewaltiger auf dem Weg zur Anklagebank im Amtsgericht Dresden. © Rene Meinig

Mit einer einstündigen Verspätung hat am Mittwoch der Vergewaltigungsprozess gegen einen 21-jährigen Angeklagten begonnen. So lange hat sich das Jugendschöffengericht mit der Frage beschäftigt, ob die Hauptverhandlung gegen den Asylbewerber aus Syrien öffentlich stattfinden soll – oder ob es Interessen von Beteiligten gibt, ihre Privatsphäre zu schützen, indem die Details dieses Hauptverfahrens unter Ausschluss der Öffentlichkeit erörtert werden sollten.

Es ist keine leichte Entscheidung, denn der Fall hat erst im Herbst Schlagzeilen verursacht. Der Angeklagte soll am 23. November nachmittags in seiner Wohnung in Gorbitz seine Sozialarbeiterin, eine 44-jährige erfahrene Mitarbeiterin eines Hilfsvereins, vergewaltigt haben. Seitdem wird im Dresdner Rathaus, in Einrichtungen wie der Jugendgerichtshilfe und in karitativen Verbänden diskutiert, wie sicher Sozialarbeiter sind und ob sie im Zweifel ihre Klienten zu zweit aufsuchen sollten. Die Verunsicherung ist groß. Ganz zu schweigen von den Hasskommentaren aus der rechten Ecke. Im Prozess gab es von mehreren Seiten Anträge, die Öffentlichkeit auszuschließen. Verteidigerin Ina Becherer sieht die Privatsphäre ihres Mandanten bedroht, weil es in dem Verfahren auch um eine Unterbringung des 21-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung gehen könnte, wie sie sagte.

Anwältin Gesa Israel, Nebenklagevertreterin der geschädigten Sozialarbeiterin, argumentierte, dass in der Anklage zu viele Details über ihre Mandantin stünden. Schon das, was nach der Tat bekannt geworden sei, würde sie stark belasten.

Das Gericht beriet mehrfach mit der Staatsanwältin und den Anwältinnen hinter verschlossenen Türen. Und schließlich verkündete Richter Vogel den eher unerwarteten Entschluss. Noch vor Verlesung der insgesamt drei Anklageschriften werde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Den Ausschlag für den Entschluss haben die schutzwürdigen Interessen der Nebenklägerin gegeben. „Weniger die berufliche Problematik, sondern vor allem die Sachlage“, so Vogel. Und dann wandte er sich an den Angeklagten und sagte zu ihm, dass das Gericht auch die Öffentlichkeit in seinem Interesse ausgeschlossen hätte, „aber erst nach der Anklageverlesung“.

Zahlreiche weitere Tatvorwürfe

So wird nun vieles unklar bleiben, was dem 21-Jährigen vorgeworfen wird. Neben der Vergewaltigung soll der Angeklagte noch eine Reihe weiterer Taten in den Jahren 2016 und 2017 begangen haben. Damals war er zum Teil noch Heranwachsender, weshalb er sich noch vor dem Jugendschöffengericht verantworten muss. So soll der Mann über Monate in Dresden in kleinen Mengen mit Marihuana gehandelt, Autos aufgebrochen und mehrere Ladendiebstähle begangen haben. Darüber hinaus soll er nach SZ-Informationen im Oktober 2016 vormittags nur mit einer Unterhose bekleidet in ein Lokal in der Katharinenstraße gegangen sein, wo er eine Mitarbeiterin aufgefordert haben soll, ihm Essen zu machen. Nicht auszuschließen ist, dass der Angeklagte psychisch krank und nicht voll schuldfähig ist. An dem Prozess nimmt daher auch ein psychiatrischer Gutachter teil. Das Gericht hat zunächst vier Sitzungstage bis Anfang April angesetzt.

In Dresdner Sozialeinrichtungen wird nun über mögliche Sicherheitsvorkehrungen im Fall von Hausbesuchen nachgedacht. Für Besuche durch zwei Kollegen sei auf Dauer jedoch das Personal zu knapp, sagte eine Caritas-Sprecherin. Auch der Einsatz von Sicherheitspiepern werde diskutiert. Effektiv könnten Hinweise der Behörden, etwa des Sozialamtes, sein, ob es beispielsweise ratsam sei, bestimmte Klienten besser zu zweit aufzusuchen. Alles jedoch dürfen die Ämter nicht preisgeben – aus Gründen des Datenschutzes.

zur Startseite