Prozess gegen Lehrerin geplatzt Sie hat schon zwei Jahre wegen Betruges auf dem Kerbholz. Mit einer neuen Verurteilung droht der 50-Jährigen Gefängnis.

© Fabian Schröder

Als verbeamtete Lehrerin hätte die Frau sich längst eine neue Arbeit suchen müssen. Doch in Sachsen sind Lehrer meist keine Beamte. So ist es wohl möglich, dass die Anfang 2014 wegen Betruges zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilte Lehrerin weiter in ihrem Gymnasium Kinder unterrichten kann.

Doch die Justiz war nicht untätig. Es gibt weitere Vorwürfe aus jener turbulenten Zeit. Schon im Februar 2015 wurde die Frau erneut angeklagt. Während sie krankgeschrieben war, habe sie Honorare kassiert, aber nicht ihrer Krankenkasse gemeldet. Zwischen 2011 und 2013 habe die Frau als Honorarkraft und stellvertretende Leiterin eines Dresdner Studienkreises gearbeitet, sei für einen Schulbuchverlag tätig gewesen und für die Volkshochschule – macht 6 800 Euro Schaden für die Kasse.

Weiter habe die Lehrerin Ende 2012 Stromrechnungen in Höhe von 267 Euro nicht bezahlt und habe Lebensmittel im Supermarkt mit der EC-Karte ihres Ehemannes beglichen – die Summen dann aber wieder zurückbuchen lassen. Ganz unverhohlen heißt es in der Anklage, die Frau müsse eine höhere Strafe bekommen.

Am Donnerstag, zwei Jahre und zwei Monate nach Eingang der Anklage, begann der Prozess am Amtsgericht Dresden. Dort scheint man den ungewöhnlich offen bekundeten Verfolgungseifer der Staatsanwaltschaft nicht zu teilen. Die Vorsitzende Richterin machte der Lehrerin klar, dass im Falle einer Verurteilung auch die alte Bewährungsstrafe von zwei Jahren einbezogen wird. Das heißt: Sollte die Lehrerin zu mehr als zwei Jahren verurteilt werden, muss sie zwingend ins Gefängnis. Denn eine Aussetzung zur Bewährung ist nur bei Strafen von maximal zwei Jahren möglich.

Wegen der Verfahrensdauer könne sich das Gericht aber vorstellen, unter der Grenze zu bleiben – in Abhängigkeit von Geständnis, Wiedergutmachungsanstrengungen und allem, was Juristen „Einsicht und Reue“ nennen. Es ist zweifelhaft, dass die Betrügerin in all den Jahren trotz Lehrergehalt die Schäden beglichen hat. Sie schwieg, beriet sich mit ihrem Verteidiger – und forderte Zeit. Das Verfahren wurde ausgesetzt – mindestens bis Oktober.

zur Startseite