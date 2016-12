Prozess gegen Kohlegegner wird neu aufgerollt Die Pfingst-Krawalle im Lausitzer Revier beschäftigen noch immer die Justiz. In Görlitz gibt es ein weiteres Verfahren.

Braunkohlegegner hatten sich über Pfingsten 2016 auf den Zufahrtsgleisen zu Lausitzer Kraftwerken häuslich eingerichtet. Die Vorfälle beschäftigen noch immer die Justiz. © dpa

Ich werde hier nicht weggehen, solange dieses Loch weitergebaggert wird“, sagt Klemens K., genannt Clumsy, in die Fernsehkameras des Westdeutschen Rundfunks. Eine Reportage, die neulich gegen Mitternacht lief, zeigte Clumsy, wie er sich in seinem Baumhaus räkelt und von Zeit zu Zeit mal zu einer anderen Kohlegegnerin nach Hause radelt, um dort zu duschen. Seit vier Jahren lebt der Österreicher auf einem Baum am Rande des Braunkohletagebaus Hambach. Etwa 30 selbst ernannte Klima-Aktivisten haben sich im Hambacher Forst häuslich eingerichtet. Mehrere Bäume wurden dort schon für den Tagebau gerodet. „So lange ich hier oben bin, kann dieser Baum nicht gefällt werden“, sagt Clumsy und schmökert in einem Buch.

Im Frühjahr dieses Jahres blieb das Baumhaus dennoch für knapp zwei Monate verwaist. Da saß der damals 27-Jährige in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Görlitz in Untersuchungshaft – als Teilnehmer der Pfingst-Krawalle im Lausitzer Revier. Über die Feiertage Mitte Mai waren Tausende Kohlegegner aus allen Himmelsrichtungen in die Lausitz gepilgert, hatten den Tagebau Welzow-Süd besetzt und die Kraftwerke Schwarze Pumpe und Jänschwalde blockiert. Clumsy lag in Ketten an den Gleisen nach Schwarze Pumpe und verhinderte so, dass Kohlezüge aus dem Tagebau Nochten das Kraftwerk mit Brennstoff versorgen konnten. Der Energieriese musste daraufhin seine Produktion auf ein Minimum drosseln. Nach seiner Festnahme durch die Polizei konnte Kohlegegner K. keinen festen Wohnsitz nachweisen und wurde deshalb in die JVA Görlitz eingewiesen.

Kein Geld für die Strafzahlung

Im Juli verurteilte das Amtsgericht in der Neißestadt den Braunkohlegegner zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je dreizehn Euro. Das Gericht sah den Tatbestand der Nötigung und der Störung eines öffentlichen Betriebes erfüllt. Gegen dieses Urteil ging K.s Verteidiger in Berufung. Das bedeutet, dass das Landgericht Görlitz den Fall noch einmal aufrollen muss. Wann das passieren wird, ist allerdings noch offen, erklärte Gerichtssprecher Jörg Küsgen auf Anfrage der SZ. Ein Grund für das Vorgehen des Verteidigers könnte darin liegen, dass der Verurteilte über keinerlei eigenes Einkommen verfügt, nicht einmal Sozialhilfe bezieht. Er schlage sich „so durchs Leben“, hieß es bei der Verhandlung im Amtsgericht. Kann ein Verurteilter aber seine Geldstrafe nicht zahlen, muss er ins Gefängnis – pro Tagessatz ein Tag Haft. So steht es im Strafgesetzbuch. „Bei einer Verurteilung zu 120 Tagessätzen würde die Ersatzfreiheitsstrafe demnach 120 Tage betragen“, erklärte Jörg Herold, Sprecher des sächsischen Justizministeriums. Wegen der Revision ist das Urteil jedoch nicht rechtskräftig. Käme es vor dem Landgericht zu einem Freispruch oder einer deutlich milderen Strafe, hätten Clumsy und sein Anwalt ihr Ziel erreicht.

K. war der erste Kohlegegner, der sich nach den Pfingstkrawallen vor dem Görlitzer Amtsgericht verantworten musste. Die Staatsanwaltschaft Görlitz ermittelt noch gegen drei weitere Beschuldigte, erfuhr die SZ von Staatsanwalt Till Neumann. Bei der ersten Verhandlung gegen K. in Görlitz hatte ein Polizist als Zeuge geschildert, mit welchen Mitteln sich Kohlegegner einer Identifikation verweigern. Der Polizist berichtete von aufgeritzten oder mit Leim überklebten Fingerkuppen, damit keine Fingerabdrücke genommen werden können. Beim Fotografieren hätten die Beschuldigten Grimassen geschnitten.

Noch Dutzende Verfahren nach den Pfingst-Krawallen prüft die Staatsanwaltschaft Cottbus. Dabei gehe es unter anderem um Landfriedensbruch, gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Wie das Brandenburger Innenministerium kürzlich mitteilte, wurden 48 Verfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese richten sich demnach gegen 150 bekannte Tatverdächtige. Zudem werde noch gegen eine Vielzahl von Unbekannten ermittelt.

Im Oktober verhängte das Landgericht Cottbus in einem Berufungsverfahren gegen eine 20-Jährige eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je zehn Euro wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Laut Urteil verletzte die Aktivistin einen Polizisten bei einer Ankett-Aktion an Bahngleisen. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil sich die Frau bei ihrer Festnahme und im ersten Prozess vor dem Amtsgericht Cottbus geweigert hatte, ihre Personalien zu nennen. Sie saß deshalb zeitweise wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. (mit dpa)

