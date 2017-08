Prozess gegen gebürtigen Hoyerswerdaer wegen Drogenhandels Der 45-Jährige muss sich ab Ende nächster Woche vor dem Landgericht verantworten.

Hoyerswerda/Bautzen. Am Landgericht in Bautzen beginnt am Freitag nächster Woche der Prozess gegen einen gebürtigen Hoyerswerdaer. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, mit Drogen gehandelt zu haben. Nach Information des Landgerichts soll sich der Schlosser und Gerüstbauer Anfang 2017 in mehreren Fällen in Tschechien Drogen besorgt und nach Deutschland eingeführt haben. Dies geschah zum Teil mithilfe eines weiteren angeklagten 29-jährigen Görlitzers. Beide hätten sich durch den Weiterverkauf des erworbenen Crystals und Marihuanas zumindest teilweise eine Einnahmequelle zur Finanzierung ihres Lebensbedarfs verschafft, heißt es weiter. Die Angeklagten sind mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Drogendelikten. Der 45-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft; der 29-Jährige verbüßt zurzeit eine Haftstrafe in einer anderen Sache. (red/aw)

Verhandlungstermine am Landgericht Bautzen, Lessingstraße 7: 11. August; Fortsetzung am 1. September, jeweils 9 Uhr, Saal 222

