Prozess erst 2018 Der Verteidiger forderte ein psychiatrisches Gutachten über einen 24-jährigen Rumänen. Der stach im Januar auf einen Gast des Staupitzbades ein.

Der 24-jährige Rumäne sitzt zurzeit in der JVA Zwickau. © härtelpress

Die Hauptverhandlung gegen einen gebürtigen Rumänen, der am 23. Januar 2017 einen damals 22-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand vor dem Döbelner Staupitzbad angegriffen haben soll, wird ausgesetzt. Am Dienstag sollte sich der 24-Jährige, der seit seinem sechsten Lebensjahr in Deutschland lebt, vor dem Chemnitzer Amtsgericht unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Vor Beginn des Prozesses stellte Verteidiger Thomas Fischer aus Döbeln einen Antrag auf ein psychiatrisches Gutachten. Staatsanwaltschaft und Richterin Gudrun Trautmann stimmten zu. „Der Prozess wird neu verhandelt, sobald das einzuholende Gutachten vorliegt. Dies wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 sein“, informierte Marcus Gnad, Richter am Amtsgericht.

Erst im Februar aus Haft entlassen

Der Rumäne sitzt seit 11. Oktober in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Zwickau, allerdings nicht wegen des Vorfalls am Staupitzbad. Er war am 10. Oktober randalierend durch die Döbelner Albertstraße gezogen, hatte mit einem Baseballschläger die Scheiben von mehreren Fenstern eingeschlagen sowie einen abgestellten BMW beschädigt. Als die Polizei dazu kam, hat er die Beamten bespuckt und einen Polizisten getreten und geschlagen, sodass dieser leicht verletzt worden ist. Insgesamt fünf Anzeigen gingen aus dieser Aktion hervor: zwei wegen Beleidigung, jeweils eine wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Aufgrund der Körperverletzung am Staupitzbad wurde am 23. Januar gegen den Rumänen bereits Haftbefehl erlassen. Diese wurde jedoch am 20. Februar außer Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in dieser Sache entlassen. „Aus Sicht des Gerichtes hatte keine Fluchtgefahr mehr vorgelegen“, begründete Richter Marcus Gnad vom Amtsgericht. (DA/mf)

