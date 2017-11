Provinzstädte stehen vor einer Renaissance Junge Leute zieht es in die Großstädte. Doch auch Städte wie Görlitz sind zum Leben attraktiv.

So jung und bunt wie hier bei einem Jugendkulturfestival auf der Altstadtbrücke, kann Görlitz auch sein.Kommentar: Jobs vor Ort sind entscheidend © Nikolai Schmidt

Im Oktober gehen die Zahlen stets nach oben. So auch in diesem Jahr. Wenn die neuen Studenten an der Hochschule Zittau/Görlitz ins Semester starten, ist das auch in der Bevölkerungsstatistik zu spüren. In diesem Oktober, so meldete das Görlitzer Rathaus jetzt, lebten rund 500 Menschen mehr in der Stadt als noch vor einem Jahr. Und tatsächlich stieg dieses Mal auch die deutschsprachige Bevölkerung. Zusammen wohnen und leben nun 57 264 Menschen in Görlitz. In Zittau ist die Entwicklung im Oktober ganz ähnlich gewesen. Kann deshalb aber auch von einer Renaissance der Provinzstädte gesprochen werden? Dieser Frage treibt den Görlitzer Professor Robert Knippschild um.

Erleben Provinzstädte einen Zuwachs oder gibt es einen Großstadtboom?

Nach seiner Einschätzung trifft beides zu. Es gibt zum einen Großstädte, deren Einwohnerzahl stetig steigt. Als Beispiel führt er die Stadt Leipzig an, deren Bevölkerung von 2006 bis 2016 um gut 85 000 Einwohner auf rund 580 000 angestiegen ist. In den 1990er Jahren kehrten viele Menschen den großen Städten den Rücken, siedelten sich oft im Umland an. Seit 2011 erleben sie wieder einen erheblichen Zuwachs – nicht nur Leipzig. Dieser Trend wird laut Knippschild weiter anhalten. Allerdings, so schränkt der Görlitzer Hochschulprofessor ein, wachsen nicht alle deutschen Großstädte. Probleme wie Umweltbelastungen, starker Verkehr oder hohe Mieten lassen im Gegenzug aber auch viele Menschen aus den Großstädten wegziehen. Deshalb könne laut Knippschild ebenso von einer Renaissance der Provinzstädte gesprochen werden. Der Bevölkerungsaufschwung von Görlitz ist für Professor Knippschild ein Beispiel dafür. Es seien zwar nur ein paar Hundert Einwohner mehr, aber damit habe vor einigen Jahren niemand gerechnet, so Knippschild.

Ist die Stadt Görlitz ein Sonderfall in der Oberlausitz?

Ein Wachstum wie Görlitz verzeichnet keine andere Stadt im Landkreis. Und dennoch gibt es auch für Städte wie Zittau und Löbau positive Aussichten. So zog es 2016 deutlich mehr Leute nach Zittau, als weggingen. Der positive Saldo zwischen Zu- und Wegzügen lag immerhin bei 282. Damit wuchs Zittaus Bevölkerungszahl erstmals seit Langem – um 55 Einwohner. Im ersten Halbjahr 2017 hat sich dieser Trend zwar etwas abgeschwächt, die Einwohnerzahl ist in diesem Zeitraum um 54 zurückgegangen, aber die Zahl der Zuzüge übersteigt weiterhin die der Wegzüge. „Dass in Zeiten von immer größer werdenden Großstädten auch die kleineren, eher ländlich gelegenen Städte für die Menschen wieder interessanter werden, ist ein Trend, auf den wir schon seit einigen Jahren setzen“, erklärt Zittaus Pressesprecher Kai Grebasch. Auch in Löbau zeigt sich ein ähnliches Bild. Ist die Stadt im Zeitraum von 2012 bis 2014 noch um 617 Einwohner geschrumpft, so gab es 2014 bis 2015 einen Zuwachs von 159 Bürgern. Die Zahl der Zuzügler (1 102) überstieg 2015 die der Weggezogenen (871). In den Jahren zuvor haben Wegzüge dagegen immer überwogen. Görlitz verzeichnet schon seit 2006 mehr Zu- als Abwanderer.

Links zum Thema Kommentar: Jobs vor Ort sind entscheidend

Wie kann der positive Trend befördert werden?

Ein positives Beispiel ist für Professor Knippschild das Projekt „Probewohnen“ in Görlitz. Einwohner aus anderen Städten und Regionen konnten dabei für einige Zeit in der Neißestadt leben und das dortige Leben kennenlernen. Bisher gab es drei Staffeln, in deren Folge tatsächlich einige Probewohner nach Görlitz umgezogen sind. Die Stadt, die städtische Tochtergesellschaft Kommwohnen und das Interdisziplinäre Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS), dessen Leiter Professor Knippschild ist, denken derzeit über eine Fortsetzung des kostenlosen Probewohnens in Görlitz nach.

Gibt es ähnliche Projekte auch in Zittau oder Löbau?

Ein kostenloses Probewohnen wie in Görlitz gibt es bisher in beiden Städten noch nicht. Dafür sorgten der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker und Jan Korytár, der stellvertretende Rathauschef von Liberec, mit ihrem kurzzeitigen Wohnorttausch sogar international für Aufsehen. Mit der Aktion wollten beide zeigen, dass es sich lohnt, in der jeweils anderen Partnerstadt zu leben. Zumindest auf tschechischer Seite scheint dies auch zu fruchten. So würden, wie Zenker bei einer Diskussionsrunde vor einigen Monaten erklärte, zunehmend Menschen aus dem Raum Liberec nach Zittau ziehen, die von hier aus zur Arbeit ins tschechische Oberzentrum gehen. Schon vor dem Wohnorttausch von Zenker und Korytár gab es einen spürbaren Zuzug von tschechischen Mitbürgern. 2010 waren noch 92 Tschechen in Zittau gemeldet, 2015 sind es bereits 177 gewesen. Wie Kai Grebasch auf SZ-Anfrage mitteilt, sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres 50 Bürger aus Tschechien zugezogen.

Das ist freilich nichts mit der Entwicklung in Görlitz. Hier leben und arbeiten mittlerweile über 3 000 polnische EU-Bürger. Das hat auch Konsequenzen: Die Kita-Plätze werden knapp, und die Görlitzer Innenstadt benötigt eine neue Oberschule.

zur Startseite