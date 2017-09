„Provinzielle Selbstverzwergung“ Der CDU-Politiker Jens Spahn erregt sich über Hipster, die ihre Muttersprache verleugnen.

Jens Spahn spricht selbst sehr gut Englisch, sorgt sich aber um Deutsche, die es damit übertreiben. © dpa

Erst zwei Wochen ist es her, da kritisierte Jens Spahn in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass Kellner in hippen Hauptstadtkneipen nur noch Englisch sprächen. Nun wirft der CDU-Politiker der Berliner Hipster-Szene in einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit vor, sich mit ihrem Englisch von anderen Menschen abzuschotten. „Alle, die nicht mithalten können bei der Generation easyJet, bleiben außen vor“, schreibt Spahn.

Hipster, das sind diese coolen Typen in coolen Klamotten aus angesagten Vierteln, die Hornbrillen auf der Nase, lange Bärte im Gesicht und ihre bildungsbürgerliche Herkunft demonstrativ vor sich hertragen. In Berlin hätten diese Menschen eine völlig neue Form der Parallelgesellschaft gebildet, diagnostiziert Spahn. „Junge Leute aus aller Welt, die unter sich bleiben.“ Auch deutsche Hipster trügen durch ihre vorschnelle Bereitschaft, ins Englische zu wechseln, zum Problem bei. Er will gar Szenen beobachtet haben, in denen deutsche Kellner und deutsche Gäste mit breitem teutonischen Akzent auf Englisch kommuniziert hätten. Es sei eine „anbiedernde Bereitschaft, vorschnell und ohne Not die eigene Muttersprache hintanzustellen – selbst in Situationen, wo das gar nicht nötig wäre.“ Das bloße Verwenden einer anderen Sprache sei kein Ausweis von Internationalität, sondern zeuge von „provinzieller Selbstverzwergung“.

Wenig überraschend ließen spöttische Reaktionen vor allem aus dem „verhipsterten“ Berlin nicht lange auf sich warten. „Hipster-Hass als Wahlkampfthema. Groß!“, schrieb etwa der bekannte Berliner Modeblog Dandy Diar. Andere sprechen von durchsichtigem Populismus.

Der 37-jährige Münsterländer Spahn ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Auch dieses Ministerium mischte sich in die Debatte ein. Es verbreitete das Foto eines Mannes, der sich seinen langen Hipsterbart krault, und schrieb dazu auf Englisch: „Hello #hipsters, come join us for our open day. @Jensspahn would appreciate it too;-) Btw we are fluent in Englisch et en francais!“ – Hallo Hipster, besucht uns am Tag der offenen Tür. Jens Spahn würde sich auch freuen. Wir sprechen übrigens fließend Englisch und Französisch. (dpa)

