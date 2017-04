Protestmarsch in Rohne abgesagt Strukturwandel-Bündnis fordert schnellstmögliche Aufhebung des Braunkohlenplanes für Nochten II. Gesucht wird das Gespräch mit den Betroffenen.

Einwohner protestieren seit Jahren unter dem Motto „Strukturwandel jetzt – Kein Nochten II“. © Archiv: André Schulze

Nochten. Das Bündnis „Strukturwandel jetzt – kein Nochten II“ fordert eine umgehende Aufhebung des Braunkohlenplanes zum Tagebau Nochten II, nachdem der Kohlekonzern LEAG auf die Umsiedlung der Dörfer Rohne und Mulkwitz verzichtet hat. Auf die noch vor der LEAG-Entscheidung geplante Protestveranstaltung in Rohne verzichtet das Bündnis zunächst.

Der geltende Braunkohlenplan erklärt Rohne und Mulkwitz zum Vorranggebiet für den Tagebau. „Das muss schnellstmöglich aufgehoben und das Bleiberecht der Dörfer auch im Landesentwicklungsplan festgeschrieben werden“, fordert Adrian Rinnert vom Bündnis. „Wir sind deshalb verwundert, dass der Regionale Planungsverband offensichtlich noch auf Unterlagen vom Bergbauunternehmen wartet.“

Auch mit dem neuen Revierkonzept der LEAG verbleiben nicht hinnehmbare Folgen des Tagebaus. „Zum Schutz vor Lärm und Staub aus dem Tagebau Nochten I müsse auch ein größerer Abstand der Grube zum Dorf geprüft werden, verlangt das Bündnis. Beispielsweise würden Bürger von Rohne fragen, ob der Tagebau wirklich 150 Meter an ihren Kindergarten heranbaggern muss, berichtet Edith Penk, Mitglied des Ortschaftsrates in Rohne.

In der Gemeinderatssitzung wurde eine Einziehung der Abbaukante ins Gespräch gebracht. „Sonst müsste der Kindergarten trotz der Rettung des Dorfes umziehen“, weiß Penk. Das Bündnis ist derzeit im Gespräch mit den Bewohnern aller von Umsiedlung oder Tagebaurandlage betroffenen Orten um seine künftigen Aktivitäten zu planen. „Wir respektieren, dass die Rohner Bürger die neue Situation erst verarbeiten müssen“, sagt Adrian Rinnert: „Deshalb verzichten wir in diesem Jahr auf die traditionelle Protestveranstaltung, die am 23. April geplant war.“ (SZ)

