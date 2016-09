Protestbanner am Dobritzer Hochhaus Unbekannte haben ein großes Plakat mit fremdenfeindlichem Spruch aufgehängt. Das zu entfernen, war gar nicht so leicht.

Das Protest-Banner am denkmalgeschützten Schokopack-Hochhaus in Dresden-Dobritz.

Wer am Mittwochmorgen auf der Breitscheidstraße unterwegs war, konnte es kaum übersehen: Am Hochaus an der Ecke zum Moränenende prangte ein riesiges Plakat, auf dem Unbekannte dazu aufforderten, sich gegen Islamisierung und Masseneinwanderung zu wehren. Per E-Mail bekannte sich die „Aktionsgruppe Dresden“ zu dem 15 Meter langen Banner. Sie selbst bezeichnet sich als Aktivistengruppe aus Dresden und Umgebung. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Offenbar gestaltete es sich am Mittwoch zunächst schwierig, das Banner zu entfernen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei das die Aufgabe des Eigentümers. Das ist die Meiag Unternehmensgruppe. Vorstand Thomas Stern bestätigte gegenüber der SZ, dass die Täter eines der Türschlösser mit Bauschaum verschlossen haben – selbst Handwerker konnten sie nicht öffnen. Schließlich schaltete sich das Ordnungsamt ein, die Feuerwehr rückte an. Mit schwerem Gerät konnte die mit Nägeln verrammelte Tür schließlich geöffnet und das Banner abgenommen werden.

Das als Schokopackhochhaus bekannte Gebäude wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Schmierereien rechter und linker Gruppierungen, die die Fassade für ihre Parolen nutzten.

