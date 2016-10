Protestanten starten ins Jubeljahr Rock und Klassik sind am Montagnachmittag in der Lutherkirche in Görlitz zu hören. Mit dem Konzert startet die Evangelische Kirche ins Reformationsjahr.

Als Rainer Eppelmann am Mittwoch über seine Erfahrungen als Pfarrer in der DDR berichtete, da erzählte er auch von den legendären Blues-Messen, zu denen am Ende Tausende in seine Gemeinde strömten. Ursprünglich war es ein Kompromiss: Da Musik aus anderen Ländern als der DDR nur in eingeschränkter Form erklingen durfte, integrierte Eppelmann die Jazz-Musik in einen Gottesdienst. Die seltene Verbindung glückte. Zwar wird die Musik der Fisherman’s Band am Reformationstag, ab 16 Uhr, nicht in einen Gottesdienst in der Lutherkirche eingebettet, aber auch hier kommt es zu einer seltenen Mischung unter dem Motto „Luther meets Music – Classic.Art.Rock“.

Während die in Görlitz weithin bekannte Fisherman‘s Band mit Pfarrer Ulrich Wollstadt am Bass Songs von Pink Floyd, Gary Moore oder Steve Hackett spielt, musizieren Kirchenmusikdirektor Erich Wilke auf der Jehmlich-Orgel und Saxofonist Michael Mönnig miteinander. Darüber hinaus liest Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz Luther-Texte, die die Gedanken der Musik aufnehmen und weiterführen.

Das Konzert dauert zweimal eine Stunde. Damit in der ungeheizten Lutherkirche niemandem zu kalt wird, gibt es in der 20-minütigen Pause zwischen beiden Teilen Kaffee und Kuchen, Getränke und einen Imbiss. Alles wird kostenfrei ausgegeben, dafür wird um eine Spende für die Finanzierung des Konzertes gebeten.

Mit dem Konzert startet die Evangelische Kirche in Görlitz in das Reformationsjahr. Bundesweit wird ein Jahr lang an Luthers Thesen und deren Wirkung erinnert. Er hatte sie im Oktober 1517 vorgelegt. Auch die Kirchenmusik erlebte mit und nach Luther einen enormen Aufschwung. Er spielte selbst Laute, textete selbst auch Lieder. Am bekanntesten sind sicher „Ein feste Burg ist unser Gott“ und „Vom Himmel hoch, da komm ich her“. Luther lobte die Schönheit der „Musica“ als „herrlich und göttlich Geschenck und Gabe“. Insofern starten die Görlitzer mit ihrem Konzert sinnvollerweise ins Gedächtnisjahr.

Der Evangelische Kirchenkreis schlesische Oberlausitz sammelt zudem derzeit Daten zu Veranstaltungen, die bis Ende 2017 auf seinem Gebiet stattfinden und sich dem Reformationsjubiläum widmen.

Bislang wurden knapp über 40 Vorhaben von Pfarrämtern gemeldet. „Denkbar sind bis zu 400 Aktionen“, sagte Pfarrer Ulrich Wollstadt kürzlich auf einer Pressekonferenz. Er ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis. Im Dezember sollen die Konzerte und Vorträge, Glaubenskurse und Ausstellungen, Camps und Bildungsangebote dann in einer Broschüre veröffentlicht werden. Eine eigene Veranstaltung für den ganzen Kirchenkreis sei bislang aber nicht angedacht.

Zu den Gemeinde-Vorhaben, die schon feststehen, gehören unter anderem Themenabende in der Kirche in Bad Muskau zur „Reformation in der Schlesischen Oberlausitz“, die Ausstellung „Spuren der Reformation im evangelischen Pfarrhaus“ ab 1. Juni 2017 in Tauchritz und eine gesungene Predigt in Anlehnung an Lieder Martin Luthers am 9. Juni in Tetta. Gemeinden, die weitere Projekte planen, können das an den Kirchenkreis melden.

